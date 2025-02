Quem vai cantar na festa do BBB 25 nesta quarta-feira (5)?

Nesta quarta-feira (5), o "Show de Quarta" do Big Brother Brasil 25 contará com uma apresentação especial da renomada dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Os irmãos se apresentarão ao lado de Sandy e Junior, filhos de Xororó, prometendo uma noite repleta de sucessos e emoções. Participantes do reality e telespectadores relembrarão grandes sucessos da dupla como "Evidências", "Alô", "Enrosca" e "Me Espera".

“É uma grande honra e um momento muito especial reunir a família no palco! Estamos animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil. Pausamos nossas férias para prestigiar o programa e já aquecer as turbinas para nossa nova turnê 'José e Durval - Uma História de Sucesso'." O repertório incluirá clássicos como "Evidências", "Alô", "Enrosca" e "Me Espera", disse a dupla.