Belo se manifesta após fala de Gracyanne no BBB25: 'Mulher que não tem medo de mostrar a verdade'

Durante uma conversa com os brothers sobre a postura do ator Diogo Almeida em relação à sua ficante no BBB 25, Aline Patriarca, Gracyanne Barbosa afirmou que seu critério para a escolha de homens é "bem alto" e revelou que o ex-marido, Belo, sempre a tratou como uma "rainha".

Após essa declaração, o cantor se manifestou nas redes sociais sobre a relação do casal. Em uma declaração no Instagram, Belo garantiu que sempre houve amor e respeito entre eles, apesar do rompimento polêmico.

O casal esteve junto por 16 anos, mas anunciou o fim do relacionamento em abril de 2024. Em outubro do mesmo ano,Belo já havia comentado sobre o caso de Gracyanne com o personal trainer Gilson de Oliveira, evidenciando as tensões que cercaram a separação.

Belo se manifesta após fala de Gracyanne no BBB25

As primeiras informações sobre o relacionamento da modelo com o educador físico diziam que ela teria sido traída, mas Belo disse que não houve nada além do casamento. O casal já estava separado há alguns meses e apenas estavam morando na mesma casa.

“Venho aqui falar sobre a minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado, e que hoje segue a sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre a nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor”.

“Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal tivemos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto. Não houve traição, não houve desrespeito – apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos”, explicou.

“O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar a sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste o seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso”, completou.

O cantorencerrou declarando apoio a Gracyanne e a irmã, Giovanna Jacobina, que estão no paredão desta terça-feira (04), contra os irmãos Diego e Daniele Hypolito.