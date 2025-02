BBB 25: Sincerão da semana tem torta na cara e embates entre brothers

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (03/02) no Big Brother Brasil 25 trouxe mais uma rodada de debates intensos entre os participantes. Além das justificativas estratégicas, a edição contou com um elemento extra: a famosa torta na cara.

VEJA MAIS

Cada participante precisou indicar duas pessoas: uma com quem gostaria de formar dupla e outra com quem não formaria parceria de jeito nenhum. O brother rejeitado recebeu uma tortada como parte da dinâmica. Cada jogador também tinha um minuto para explicar suas escolhas, enquanto a pessoa escolhida como última opção também teve um tempo para se defender.

Gracyanne, que está na berlinda da semana, escolheu Camilla como parceira e descartou Diogo Almeida. A sister justificou sua decisão apontando contradições no comportamento do ator.

"Ele veio com uma narrativa linda para defender Camilla e Thamiris, mas todas as vezes que teve oportunidade, colocou uma delas no Paredão”, disse a influenciadora.

Giovanna optou por Thamiris e descartou Vilma, alegando incoerências no jogo da sister. "Ontem, no Confessionário, as verdades foram ditas. Eles tiveram a opção de proteger outra dupla e não fizeram. Depois disso, saíram distribuindo mentiras”, afirmou.

Diego Hypolito escolheu Delma como dupla e rejeitou Gabriel, mencionando um episódio que o magoou. "Duvidar das minhas ansiedades mexe com o Brasil todo”, relembrou.

Maike escolheu João Gabriel como parceiro e descartou Daniele Hypolito, explicando que prioriza o desempenho nas provas. "O Diego é melhor de prova. Ele é mais atlético e faz melhor as provas, e isso é algo que priorizo aqui dentro”, disse.