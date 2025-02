Resumo BBB 25 (03/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

As duplas Daniele e Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa e Giovanna estão emparedadas. O pós formação de paredão gerou uma grande movimentação na casa do BBB 25, na madrugada desta segunda-feira (03).

Os Líderes Maike e Gabriel votaram nos ginastas, e Gracyanne e Giovanna foram as mais votadas pela casa.

DEDO DURO

Sozinho, Gabriel usa a função Dedo Duro da Central do Líder no No Apê do Líder. O brother quer descobrir o voto de outra dupla durante a formação do Paredão deste domingo (02).

Ele seleciona a dupla Aline e Vinícius, e descobre que o voto nas irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna, na terceira berlinda da temporada.

SURPRESA

Na parte externa da casa, emconversa com brothers e sisters, Aline fala sobre ter sido indicada ao Paredão por Diogo Almeida, quem ela está tendo um romance no programa.

Para ela, as possibilidades cresceram dentro do jogo para Diogo Almeida e Vilma a partir de uma conversa que eles tiveram no quarto. "Eu comecei a abrir meu coração para eles", diz a sister.

"As oportunidades que Diogo e dona Vilma vieram a ter foi por conta de uma conversa que nós tivemos no quarto, e que foi meio que abrindo os caminhos para eles. Tanto que a situação mudou completamente para ele depois dessa conversa que a gente teve", explica a policial militar.

CRÍTICAS

Gracyanne Barbosa não economizou nas críticas a Diogo Almeida após o Contragolpe em Aline e Vinícius. Ela disse não concordar com a postura do ator em indicar a affair.

"Desde o começo eu falei: 'Admiro o cara'. Para mim, está jogando. Ficou com ela para não ser votado. (...) O cara não defender ela e defender os João's? Veio aqui com personagenzinho", disparou.

SEM PAPO

O climão entre Diogo Almeida e Aline ficou intenso após formação de paredão. Ele tenta explicar indicação à affair, Aline, que recusa o papo.

A policial militar não escondeu a chateação com a indicação, mesmo Joselma e Guilherme reforçando que "não era para ser" o dia dela no Paredão. A sister, por sua vez, destaca que foi uma questão de sorte.

"Depois eu quero conversar com você", diz o atore. "Depois", responde Aline, enfatizando que não quer conversar com o affair naquele momento.