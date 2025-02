BBB 25: Saiba como foi a festa e o que aconteceu na madrugada deste domingo (2/2); vídeo

A noite de sábado (1º) para sisters e brothers no Big Brother Brasil 25 não poderia ter sido mais eletrizante: a diva Ivete Sangalo chegou com tudo e de moto à casa mais vigiada do Brasil e elevou de vez a temperatura com um showzaço. Em clima de Carnaval, Veveta agitou os participantes do reality show e o público, que não perdeu a chance de se divertir, cantando e dançando ao som da artista. Teve, inclusive, rodinha para cantar junto "Só Love na Cabeça". Na madrugada, Maike e Giovanna se beijaram no Quarto Fantástico. Outro beijo e afagos ocorreram entre Diogo Almeida e Aline no Quarto Anos 50 do BBB 25.

Em discurso para os brothers e sisters, Veveta disse: "Vocês estão aqui para jogar. Uma hora, vocês vão ter que entregar vocês a vocês mesmos, porque a coisa mais horrível do mundo é a gente não ser o que a gente é, e ter a ingenuidade de alguém vai entender que nós somos algo que nós não somos. Sejam! Mesmo que saim semana que vem. Você vai sair entendendo que você é alguém que vale muito a pena, porque você é você". Ivete, brothers e sisters mandaram um beijo para a cantora Preta Gil em tratamento de saúde.

Ivete e os brothers e sisters se abraçaram durante a canção "Minha Pequena Eva". Ao interagir com os participantes do reality show, Ivete disse que "se eu viesse para o BBB, se minha mãe fosse viva, eu trazia ela". "Eu botaria ela no paredão", disse a diva, sorrindo, brincando.

Madrugada quente

Na madrugada deste domingo (2), os brothers Diogo Almeida e Aline se beijaram e trocaram carícias e elogios em uma cama de casal no Quarto Anos 50. Eles ainda brincaram sobre se cobrirem por estar frio e foram flagrados nesse climão por duas vezes. Uma vez, por Joselma. "Já estou saindo. Podem ficar aí à vontade", disse essa sister, ao reparar o envolvimento dos dois.

Em seguida, João Gabriel entrou no quarto, se surpreendeu com a cena e pediu desculpas para os dois. Diogo, então, se levantou e avisou para a baiana que ia tirar a calça para ficar mais confortável. "O que vai ser você saindo de cueca? O povo vai dizer: 'o que é isso?'. De meia e de cueca... arranca essa meia", comentou Aline. "Calma, é uma coisa de cada vez", respondeu o ator.

Fantástico

E aconteceu o beijo entre a sister Giovanna e o brother Maike. Foi na madrugada deste domingo, no Quarto Fantástico da Casa. Os dois conversaram muito sobre a situação deles, ao longo da Festa de sábado à noite. Logo depois, na madrugada, a troca de beijos e carinhos se concretizou em alto astral. Apesar de estar dormindo no Quarto Nordeste, a sister foi se encontrar com o brother no cômodo de cima. Antes disso, os dois já haviam dado um selinho.

Crise

Durante a Festa, Diego Hypólito disse: "Nesse programa, eu não falo sobre pessoas. Eu falo sobre atitudes que eu não concordo, e eu sigo meus pensamentos e minhas virtudes". Diego chorou após conversar com os gêmeos João Pedro e João Gabriel.

Tudo porque em conversa com João Pedro, o gêmeo pergunta a Diego porque tinha sorrido em uma ocasião em que se falava do veto a Edy Danoninho (já eliminado do programa). No quarto, Diego disse: "Eles falaram uma coisa que não lembro de ter feito e que pode ter soado para o público como se eu tivesse rido de propósito do que o Edy falou. Eu não lembro de ter feito isso. Eu sou muito mau-caráter se eu fiz isso". Mas, a irmã de Diego, Dani Hypólito, retrucou: "Você não riu do Edy".

Como Diego ficou preocupado com a imagem dele no programa, Dani enfatizou: "Não acabou com sua imagem coisa nenhuma, até porque estavam rolando várias conversas ao mesmo tempo. Você não acabou com sua imagem lá fora, você não é mau-caráter, não".

Sobre Diego Hypólito, João Gabriel declarou: "Coitado, eu posso estar falando a maior mentira e besteira do mundo... Eu tenho dó dele da crise de ansiedade e pânico, mas ele usa isso a favor dele, para os outros lá de fora sentir dó dele. Ele sai sozinho para fazer VT. [...] Ele continua falso e mentiroso!".

Gracyanne revelou que tendo um possível contragolpe, puxaria os gêmeos agroboys para o paredão. "Eu adoro eles, mas...".

'Vai mimir!'

Na madrugada, Thamiris se deitou com João Pedro no Quarto Nordeste. Thamiris riu: "Garotooo!" João Pedro: "Me dá um beijo?" Thamiris: "Não. Vai mimir!".

Em conversa com Camilla, Thamiris disse: "Ele [João Pedro] falou que ia dormir aqui no quarto comigo, e eu falei 'pode dormir'". Mas, Camilla revelou: "Ele também falou que ia dormir comigo. Tá achando que eu e Thamiris somos gêmeas também? [...] Muito engraçado, cara! Tá com espírito de traição".

Outro momento na Casa, foi a reação da sister Vitória Strada ao pagar a promessa de volta do Paredão e cortar o cabelo depois da Festa. A sister ficou muito assustada com a situação toda.