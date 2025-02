BBB 25: Aline e Vinicius vencem prova do Anjo da semana e vão imunizar uma dupla

Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo realizada neste sábado (1º). Na dinâmica, os participantes precisaram encontrar peças de um quebra-cabeça e montá-lo corretamente no menor tempo possível.

A dupla baiana completou os três quebra-cabeças em 01:27.180, garantindo a vitória. Em segundo lugar, Diego e Daniele Hypolito finalizaram o circuito em 01:58.534.

Com o resultado, Aline e Vinícius conquistaram o poder de imunizar uma dupla na Formação do Paredão deste domingo (02/02). Além disso, os vencedores também receberão o Almoço do Anjo e mensagens de seus familiares. Cada um da dupla também ganhou R$ 10 mil.

Punição

Os Anjos da semana escolheram Vitória Strada e Mateus para o Castigo do Monstro, intitulado "Fita de Vídeo e Ficha de Inscrição". Com a escolha, cada um dos castigados perdeu 300 estalecas.

A dinâmica faz referência às inscrições das primeiras edições do Big Brother Brasil, quando os candidatos enviavam uma fita de vídeo e uma ficha de inscrição em papel. Um dos participantes veste a fantasia de Fita de Vídeo, enquanto o outro se caracteriza como Ficha de Inscrição. Sempre que a música do Monstro toca, ambos devem se dirigir ao espaço marcado no gramado e dançar até o som parar.

Durante a leitura da dinâmica, Aline e Vinícius definiram que Mateus será a Fita de Vídeo, enquanto Vitória Strada representará a Ficha de Inscrição. Além da perda de estalecas, caso um dos castigados esteja no VIP, ele será automaticamente transferido para a Xepa.