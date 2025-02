Resumo BBB 25 (01/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A intensidade tomou conta da casa do BBB 25 na madrugada deste sábado (1º). Depois de Maike e Gabriel serem anunciados como os vencedores da Prova do Líder, por conta de resistirem mais de 20 horas na dinâmica, os meninos precisaram colocar três duplas Na Mira.

Além disso, os amigos motaram o seu VIP da semana.

Na Mira ficaram: Aline e Vinícius, Diego e Daniele Hypolito, e Vitória Strada e Mateus. Já no VIP estão além dos líderes, João Gabriel e João Pedro e Eva e Renata.

CRISE DE CHORO

Vitória Strada tem crise de choro após receber a pulseira do Na Mira. "Não quero me fazer de vítima. Tem um lugar emocional de que eu não sou bem quista aqui dentro, sabe?" desabafa a atriz.

"Eu acho que a galera só foca mesmo por vocês serem Camarote, porque para mim não faz sentido (...). Mas você sabe que ele não vai colocar você, né?", disse Thamiris.

Vitória relembra sobre conversa que teve com Diogo Almeida: "Falei que tem um lado emocional e um lado racional. 'O lado racional super entende você votar em mim, e o lado emocional, você pode ter percebido alguma diferença minha, mas não em relação a você. Foi mais porque nos últimos dias eu saí de um Paredão e tudo, eu estava mais fragilizada mesmo'".

PARCERIA

Daniele conversa com Diego Hypolito, sobre a indicação dos líderes. Triste, o brother está deitado na cadeira do jardim.

"Di, não podemos ficar assim. É chato, é ruim, é a terceira semana que a gente tá de alvo de novo, mas a gente não pode ficar assim. E eu não posso ter meu parceiro dessa forma. Preciso do meu parceiro alegre!", diz a ginasta tentando animar o irmão.

Guilherme encontra a dupla no jardim e pergunta para Diego: "Está aperreado por esse negócio da comida?" Diego afirma: "Fiquei mal porque a galera tá sem comer por minha causa!"

"Muita gente faria diferente, mas muita gente faria do mesmo jeito" declara Guilherme. "E outra, o público está vendo que você está sentindo por essa decisão", tranquiliza o genro de Delma.

PRÊMIO

Gabriel e Maike conheceram o Apê do Líder e ao lado dos integrantes do VIP, os amigos participaram de um sorteio que presenteou Gabriel com um apartamento no valor de R$ 260 mil.

LEMBRANÇAS

No Apê do Líder, Eva confidenciou que votaria em Gracyanne Barbosa e Giovanna, o motivo é pela discussão que aconteceu com a médica veterinária na cozinha da casa, após o almoço do Big Fone.

"Eu falei assim: 'Giovanna, eu falei um ponto de vista meu, o que eu faria. Se você não quer fazer isso, faz o que você quiser com a sua proteína. Guarde e me poupe, me poupe'. Peguei e sai. E ela: 'Vocês são suas falsas'. Com a vozinha dela", contou, imitando a sister.

PELAS COSTAS

João Pedro esperou Eva e Renata saírem do Apê do Líder, para falarem delas com Maike e Gabriel. O gêmeo questionou a postura das amigas em defender outra dupla.

"Aí, para mim, já não é minha prioridade mais, acabou. Só dela ter falado aquilo. (...) Bom saber que elas não imunizam 'nóis', que eu também não imunizo elas em nada agora, quando eu ganhar"", reclama João Pedro.