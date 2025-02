Resumo BBB 25 (04/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Os ânimos estão exaltados no BBB 25. Durante a madrugada desta terça-feira (04), pós Sincerão e pré paredão, os participantes opinaram sobre a dinâmica proposta pelo programa.

O Sincerão teve choro, desabafo e críticas, o que rendeu bastante para os brothers debaterem dentro da casa, já que na dinâmica era necessário escolher com quem a pessoa formaria uma nova dupla e outro com quem não formaria dupla de jeito nenhum, neste caso a "rejeitada" recebia uma torta na cara.

OPINIÃO

Em conversa com Thamiris, Gracyanne Barbosa analisa choro de Diogo Almeida: "Aquele choro foi ridículo. Achei ridículo".

A nutricionista, então, concorda com a musa fitness: "Achei atuação pura".

No quarto, Gra continua o assunto: “A gente está falando de conexão. Podia ter transado sem conexão nenhuma, ia ser menos pior, mas ficavam horas conversando”.

PREOCUPAÇÃO

Após o Sincerão, Diego Hypolito se mostrou apreensivo com a sua imagem fora da casa. O brother foi escolhido por Gabriel, João Gabriel e João Pedro para destacar que eles "não fariam dupla de jeito nenhum com ele".

Durante a madrugada, Vitória Strada e Mateus elogiavam o ginasta, que desabafou: “Não queria estar ali me defendendo de nada. Eu tenho uma grande possibilidade de sair amanhã. Também tenho possibilidade de ficar, mas não quero sair com uma impressão falsa sobre mim”.

EFEITO MANADA

No Quarto Anos 50, Mateus, Eva e Renata conversam sobre a situação de Diogo Almeida e Vilma na casa. O arquiteto aponta que está preocupado em ter um "efeito manada": "Eu acho péssimo".

"Esse efeito manada para a pessoa se excluir e ficar um clima péssimo para a pessoa poder conviver. Ainda mais Dona Vilma, que eu sinto que tem muito mais essa dificuldade, de participar da dinâmica e depois poder trocar uma ideia mais tranquila. Muito fácil eles se excluírem. Eu não quero que eles se sintam assim.", diz Mateus.

CHORO

Aline se encontra com Diogo Almeida na cozinha e os dois iniciam uma conversa. A sister nota que o ator está bem emocionado e tenta aconselhá-lo, enquanto ele chora.

"O jogo em si é muito humilhante para todo mundo, no sentindo de colocar todo mundo numa situação complicada. Não leva isso para o outro lado", disse a sister.

"Assim como eu, Vini [Vinícius] e todo mundo vai sofrer. É natural que você passe por isso, também", pontua.

Em seguida, Diogo Almeida volta a falar sobre a formação do terceiro Paredão e diz que ficou arrasado por indicar os baianos à berlinda: "Só quero que você saiba que é de verdade, não estou fazendo tipo e nem mentindo. E quando eu falei dois papos, eu não estou com dois papos aqui".

"É um jogo que coloca a gente toda hora numa situação e todas as decisões, quase todas que eu tomo, eu troco com a minha mãe ou com os meninos. [...] Eu te peço desculpas", desabafa.

Ao ouvir o pedido de desculpas, Aline abraça Diogo. "Eu espero que você fique bem", diz ela.

INDIGNADA

Vilma e Diogo Almeida conversam no Quarto Nordeste e a sister dispara sobre Vitória: “Era para ela botar a mão na consciência e falar: ‘Poxa vida, Diogo me defendeu e eu prejudiquei ele, sem querer’, porque causou esse mal-estar entre você e Aline. Ela tinha que reconhecer isso, mas não jogar pedra. É a pessoa ser muito ruim de coração. Defendemos ela e cuspiu na nossa cara”.

Na dinâmica, Vitória disse que não formaria dupla com Diogo.