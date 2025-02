Resumo BBB 25 (04/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

O pós eliminação teve um gosto a mais para os telespectador na madrugada desta terça-feira (05), no BBB 25. Gracyanne Barbosa, que está no Quarto Secreto, espiou a casa e o público foi junto. Porém, dentro do reality, os participantes precisam lidar com a eliminação da musa, mesmo que não seja verdade, e de Giovanna.

Durante a madrugada, os brothers analisaram a saída das duas. Já Gra chorou, comeu muito e espiou.

MUITO OVO

Depois de escutar os participantes na casa, Gracyanne resolveu conhecer o cômodo, que ficará nos próximos dias. Além do conforto no espaço que oferece, ela descobriu uma geladeira repleta de ovos.

A musa fitness ainda teve acesso muitos aperitivos e comidinhas saudáveis. O quarto tem ainda TV com acesso à câmeras da casa, em tempo real, cama e banheiro exclusivos.

LEMBRANÇA

Gracyanne Barbosa escuta uma conversa de Diogo Almeida. O ator fala com Vilma sobre o episódio do Contragolpe e diz que "errou na régua", o mesmo critério que usa "lá fora".

"Lá fora? Lá fora não protege a mulher que ele tá? (...) Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo. Né, Marcelo Pires?", diz, usando o nome de batismo do cantor Belo, com quem foi casada. A sister continua ouvindo Diogo e não se segura: "Eu imagino que é difícil, mas ainda assim tinha que proteger ela. Só eu que falei né? Atitude de m**** como homem".

CLIMÃO

Após a saída de Gracyanne e Giovanna, os brothers conversam na parte externa da casa sobre os motivos que levaram a dupla ao paredão. Diogo chega na conversa quando os participantes estavam falando sobre ele e acaba tendo atrito com Aline.

CHORO

Aline, Camilla, Thamiris, Vinícius e Mateus falam sobre a última eliminação. A policial relembra a formação do terceiro paredão e o último Sincerão, e se emociona ao falar da postura da sister:

"Eu me decepcionei com Diogo porque ele votou em mim em um momento em que eu não acreditava que ele votasse. E eu votei em Gra [Gracyanne Barbosa] em um momento que eu achei que ela votaria em mim, só que não votaria. Ela sempre tratou a gente tão bem", diz Aline, às lagrimas.

Vinícius reforça que Gracyanne sabe "do respeito e da admiração" que tem por ela e depois Diogo entra na cozinha e se aproxima de Aline. Ele abraça a sister longamente e pede para conversar com ela na área externa, mas Aline nega.

NA MIRA

Na cozinha, Camilla e Mateus conversam sobre posicionamentos e as próximas jogadas. O brother relembra o posicionamento da trancista sobre Eva e Renata, destacando que elas não têm “coragem para se comprometer com outras pessoas”. A sister dispara: “Está que nem o Diogo com a Aline. Se você parar para pensar, é a mesma m**** que eles estão fazendo. Para mim, o jogo delas é igualzinho ao deles: não se posicionam. E elas são minha próxima mira”.