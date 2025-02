O que é 'Freeze'? Entenda como será a dinâmica para o retorno de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Na manhã desta quinta-feira (05/02), os brothers do BBB 25 participarão do Freeze, uma dinâmica muito popular em edições de Big Brothers ao redor do mundo, incluindo Holanda e Estados Unidos.

No formato internacional do reality, os participantes são surpreendidos por alguém especial de suas vidas, como um familiar ou até mesmo seus animais de estimação. No BBB 25, a atividade acontecerá com o retorno de Gracyanne Barbosa à casa mais vigiada do Brasil.

Para vencer o desafio, os brothers precisarão permanecer completamente imóveis, como em uma brincadeira de estátua. Caso alguém se mova, todos sofrerão uma consequência: a casa inteira será enviada para o “Tá com Nada”.

""Assim que acabar o Mais Você, a casa será surpreendida por uma voz — essa voz vai mandar todo mundo ficar parado, congelado, estátua, sem se mexer. Nesse momento, Gracyanne vai entrar"", explicou Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo.

No entanto, Gracyanne não será afetada pela punição caso os participantes falhem na dinâmica. "Se alguém sair deliberadamente da posição de estátua, a casa toda perde o jogo e todo mundo vai para o Tá Com Nada, menos a Gracyanne, que volta imune e no VIP", completou o apresentador.