Imóvel ou sem comida? Gracyanne retorna ao BBB 25 com prova decisiva; entenda

A ex-participante Gracyanne Barbosa retorna à casa do Big Brother Brasil 25 em uma dinâmica especial que ocorrerá na manhã de quinta-feira (06/01). A volta da influenciadora fitness será marcada pelo jogo 'Freeze', momento em que os confinados precisarão permanecer completamente imóveis ao som de um comando surpresa.

Durante o programa desta quarta-feira (05/01), o apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público do BBB como funcionará a dinâmica. "Essa voz vai mandar todo mundo ficar parado, congelado, estátua, sem se mexer. Nesse momento, Gracyanne vai entrar", explicou.

Além da surpresa, a atividade envolve uma consequência direta para os participantes. Caso algum brother ou sister se mova durante o ‘Freeze’, toda a casa perderá a prova e será enviada para o ‘Tá Com Nada’, à exceção de Gracyanne, que retornará ao jogo com imunidade e no grupo VIP.