Resumo BBB 25 (08/02): veja o que rolou nas últimas horas na casa

Os participantes do BBB 25 seguem na expectativa para a Prova do Anjo, que será realizada ainda neste sábado (08/02). A dinâmica será autoimune e promete movimentar o jogo. O apresentador Tadeu Schmidt revelou um spoiler sobre a tecnologia inédita que será utilizada na prova, inspirada no estilo Missão Impossível, com um sistema de laser que desafiará os competidores.

Fogo no parquinho

Na última festa, os brothers aproveitaram um show de Péricles, mas a casa ficou dividida entre momentos de diversão e discussões. A dinâmica ‘Na Mira do Líder', conduzida por João Gabriel, gerou reações intensas. Aline questionou o atual líder por ter sido colocada como alvo e acabou discutindo com Vinícius, seu amigo e ex-dupla.

Eva se desentendeu com Mateus e recebeu críticas de Camilla por sugerir que o Líder não precisava justificar suas escolhas. Vilma insinuou que uma ‘senhora' estaria fazendo "personagem" no jogo, enquanto Vitória Strada demonstrou decepção com a escolha de João Gabriel.

Aline, surpresa por ser alvo, relembrou um pedido de desculpas do Líder, que rebateu alegando que suas palavras eram direcionadas a Vinícius. Já João Pedro reforçou que ele e o irmão nunca prometeram não votar em Aline e Vinícius.

A discussão entre Aline e Vinícius esquentou durante a festa. Aline, irritada com a decisão do Líder, desabafou e, ao conversar com Vinícius, foi repreendida por ele, que pediu que ela não gritasse. Camilla e Gracyanne Barbosa comentaram que Vinícius iria "colocar Aline no lugar dela", enquanto João Gabriel criticou a postura da sister, afirmando que "gritaria" não ajudaria. No Quarto Nordeste, Aline chorou ao falar sobre Vinícius e sua frustração com o Líder.

Eva também foi alvo de críticas ao aconselhar João Gabriel a não justificar suas escolhas. O comentário incomodou Mateus e Camilla, que consideraram a atitude incoerente. Gracyanne concordou com Eva, defendendo que o Líder não precisava se explicar, apenas jogar. Mateus confrontou Eva sobre sua coerência no jogo, enquanto Renata destacou que "ninguém está dormindo mais". Camilla foi ainda mais direta, dizendo que uma sister deveria "calar a boca".

Outro embate aconteceu entre Vilma e Diogo Almeida, que comentaram sobre uma participante. Vilma afirmou que a sister faz "personagem" e que "quando o personagem cai, vem a crise de choro", enquanto Diogo disse confiar nela, pois ela afirmava estar ao lado dele e de Vilma.

Desconfortável

A situação de Guilherme dormindo no chão também gerou discussão. Diego Hypolito criticou a decisão do brother de dormir no chão após o fechamento do Quarto Anos 50, mas Camilla rebateu, dizendo que a dinâmica do jogo exigia que alguns participantes se "ferrarem".

Diego argumentou que todos deveriam se preocupar com a situação, mas Camilla ressaltou que Guilherme recusou as opções de cama que lhe foram oferecidas.