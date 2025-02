Resumo BBB 25 (12/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A eliminação de Gabriel rendeu alívio e especulações na madrugada desta quarta-feira (12), no BBB 25. O brother foi o sexto eliminado e o primeiro que deixou o reality sozinho. Claro, que teve muita gente que comemorou essa eliminação.

E tem sister com ranço de participante.

ESPIANDO

João Gabriel, João Pedro e Maike estão no Apê do Líder e usam o Espia BBB para escutar a conversa de alguns participantes que estão na área externa da casa. O papo entre Camilla, Vinícius, Mateus e Delma tem como foco a dupla de bailarinas.

"Eu não vou dar a oportunidade para ela se desculpar. (...) Elas são meus alvos por conta do que falaram no almoço, só que elas não são as primeiras -- mais a Eva do que a Renata", diz Camilla.

Em seguida, Mateus fala: "Estava pensando nisso. Se eu ganho esse Líder, se eu boto o Diogo [Almeida] logo...". Camilla concorda, dizendo que o ator "nasceu para o Bate-Volta", prova que o livrou das últimas berlindas: "Ele tem que ir direto pelo Líder, ele não vai pela casa".

MEDITAÇÃO

No Quarto Fantástico, Diogo Almeida lidera uma sessão de meditação guiada com Renata, Vilma, João Gabriel, João Pedro e Maike. Os participantes estão deitados nas camas, e a bailarina elogia a prática:

"Ele fez uma grande meditação no [Quarto] Anos 50 (...) Encontrei com a minha mãe, encontrei a criança interior, bicha!", diz Renata.

Os brothers e sisters se preparam para relaxar, e Diogo começa a conduzi-los: "Feche os olhos, coloque os braços ao longo do corpo e fique de maneira confortável. Puxe o ar... solte o ar...".

SEM PAPO

Camilla conversa com Mateus, Delma e Vinícius sobre Diogo Almeida e Vilma. Ao relembrar os atritos da mãe e do filho, a trancista afirma que não faz mais questão de ter uma boa convivência com eles.

"Eu tenho bastante respeito com ela. Só que, quando eles vão para ali [no Sincerão], eles falam como se eu... O Diogo fala, né? Como se eu faltasse com respeito com ela e com ele. É tudo mentira", recorda Camilla.

Delma comenta que não pretende "passar a mão na cabeça" de ninguém. A irmã de Thamiris, então, afirma que tem mantido distância de mãe e filho.

"Agora, eu não quero mais ter uma boa convivência com eles. Tipo assim, dou bom dia, mas eles chegam no mesmo lugar que eu, estou levantando. Já levantei tantas vezes hoje, nem aguento mais. Eu estou sentada, eles chegam, eu levanto. Eu espero, marco uns dez [minutos] e saio", declara.

PERCEBEU

Na cozinha, em papo com Diogo Almeida, Vilma reclama de brothers saírem quando eles se aproximam: "Você viu? A gente está sentado, um sai, um sai, um sai... A gente fica sozinho. Aí, depois ninguém volta. Aí eles formam [a roda] em outro lugar. Se a gente sentar ali, daqui a pouco vem um beber água, vai no banheiro".

"Ignora, Vilmoca! Ignora!", aconselha Diogo Almeida. Em seguida, o ator diz para a mãe não deixar de estar nos espaços. "Não deixo de estar, não. Só que eles saem. Não é de hoje", completa a estudante de Nutrição.

"Aí, se reuniram ali. Agora, se a gente sentar ali... De sacanagem, eu vou sentar ali", brinca Vilma. Diogo Almeida dá risada e declara que há pessoas próximas na rodinha, como Maike, João Pedro e João Gabriel.

OPINIÃO

Os brothers tentam fazer análises sobre as informações que Tadeu Schmidt compartilhou em seu discurso de eliminação. Maike diz: "Eu já não sei se o casal está tão legalzão lá fora".

Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa opinam que não acreditam que a relação entre Diogo Almeida e Aline esteja sendo bem-vista, mas a musa fitness analisa: "Eu acho que pode ficar. Vão ter tempo para ficar, mas não acho que está".

Thamiris fala sobre se repaginar dentro do programa: "Eu acho que ele tem feito bastante isso, só que tem uma hora que ele não consegue sustentar". Já Gracyanne aborda a postura da policial: "Eu acho que nem a Aline está sendo bem vista pelas mulheres. Porque aqui dentro da casa as mulheres ficaram decepcionadas. Mas, obviamente, que tem tempo de mudar".