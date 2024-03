BBB 24: Top 10 do reality tem 7 participantes confirmados; veja quem são e quem pode entrar no grupo

O jogo no Big Brother Brasil 24 tem se afunilado cada vez mais e estar entre os 10 últimos participantes que restaram, após mais de dois meses de programa, pode ser considerado uma conquista. Neste domingo (24), foi formado um paredão quádruplo e sete, dos doze confinados, já estão confirmados no "Top 10" do reality. Abaixo, confira quem são os primeiros brothers e sisters quem tem vaga garantida no Top 10 do BBB 24.

Na última quinta-feira (21), Giovanna venceu a Prova do Líder e garantiu uma das vagas no Top 10 do BBB 24. Depois, no sábado (23), Pitel ganhou a Prova do Anjo e ganhou imunidade, mas sem imunizar alguém, e garantiu mais uma semana no reality show.

Beatriz, Fernanda, Isabelle e Lucas Henrique saíram ilesos do 14º paredão e são quatro dos sete participantes garantidos no Top 10. Alane, por sua vez, foi indicada por sua ex-amiga Leidy Elin mas se salvou na prova Bate e Volta e integrou o grupo dos 10 últimos confinados.

Participantes confirmados no Top 10 do BBB 24 (Foto/Globo)

Enquanto isso, Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden formam o 14º Paredão do BBB 24 e três deles irão compor o grupo Top 10 após a eliminação de um dos quatro nesta terça-feira (26),

