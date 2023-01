BBB 23: no 'Recado do Eliminado', Marília deixa mensagem de vídeo aos brothers; vídeo

A primeira eliminada do BBB 23, Marília, deixou uma mensagem de vídeo, nesta sexta-feira (27), aos participantes que ainda estão na casa. A maquiadora surgiu no telão do Big Brother Brasil após a entrada do apresentador Tadeu Schmidt. Como aviso, a loira disse para o jogador Fred ficar em alerta.

O "Recado do Eliminado" é uma das novidades da edição. A cada nova baixa no programa, o eliminado poderá “alfinetar” o jogo com privilégios ou informações externas do programa. Na edição de hoje, Marília confirma que "as plantinhas" estão na mira.

"Fui eliminada, mas assisti muita coisa e estou sabendo de muito bafafá porque eu estava lá no quarto com Fred", comentou a maquiadora, que seguiu falando sobre os plantas."Já estão na mira, tomem cuidado", disparou. Em seguida, a maquiadora mandou um recado direto para Fred pedindo para o influenciador tomar cuidado com o aliado que falou sobre morder o pescoço. Na sala, alguns comemoraram e Fred disparou: "Ela me deu um aviso".