Irmão de Fred Nicácio do BBB 23 desmete história triste de brother com a família: 'Ingratidão'

O irmão de Fred Nicácio, participante do Big Brother Brasil 23, publicou em sua conta do Instagram uma mensagem onde afirma que algumas declarações feitas pelo médico dentro da casa não são verdadeiras. Phillipe Nicácio revelou que Fred não foi expulso de casa por ser homossexual.

Phillipe afirma que publicou o texto com o objetivo de mostrar uma segunda versão da história contada por Fred em rede nacional. Em primeiro lugar, o irmão revela que o médico morava em outra cidade, onde fazia o curso de medicina, bancado pela sua família, e que portanto, não poderia ter sido expulso de casa.

O irmão de Fred também conta que o participante do reality show já era formado em Fisioterapia quando decidiu cursar medicina e que já trabalhava na profissão, inclusive dando aulas em uma faculdade.

“[Fred] veio conversar primeiramente comigo sobre a vontade de fazer medicina. Perguntou se eu ajudaria e pediu para conversar com a família sobre o assunto, a fim de corroborar com este sonho. Que, em especial, meu pai pudesse ajudar também”, conta Phillipe.

O participante do reality show namorava uma amiga da família que já era formada em medicina e sonhava ter uma vida juntos, onde pudessem exercer a mesma profissão. Ele precisou interromper suas outras atividades para focar no curso de medicina.

Phillipe revela que a orientação sexual de Fred não teve a ver com o afastamento dos irmãos. Ele afirma que “por educação e respeito” ainda não vai falar sobre o assunto. Já os pais de Fred descobriram a sexualidade do médico após verem um ensaio fotográfico realizado em uma boate LGBT e que o casal ficou “catatônico” com a “exposição” do participante do BBB.

Ainda segundo o irmão de Fred, o médico chegou a ser questionado várias vezes sobre sua orientação sexual, mas nunca se assumiu para a família. “Não iríamos condená-lo, mas [queríamos] entender os comentários de terceiros”, conta Phillipe. Por fim, o doutorando em Geografia e Ciências Políticas conta que Fred continuou sendo ajudado por sua mãe e pelo irmão mais novo, mas cita apenas seus amigos quando fala no assunto: “Ingratidão”, termina.

Confira a publicação do irmão de Fred Nicácio na íntegra:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)