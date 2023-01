Participantes do BBB 23 que trabalham na área da saúde levaram espíritos; diz sensitiva

Espíritos de um casal de idosos estão sugando a energia dos participantes do BBB 23. É o que afirma a vidente Chaline Grazik, que tentou avisar também a equipe do reality show da TV Globo sobre o risco de uma tragédia ocorrer no programa. Ela contou ao portal Observatório da TV que seu alerta não foi escutado pela emissora, apesar das tentativas.

VEJA MAIS

“Esses espíritos estão lá porque foram trazidos por algum participante que trabalha em um hospital e carregou esses encostos junto com ele. Um desses espíritos que está na casa morreu por problemas de estômago e vejo que vai ter um participante que vai vomitar com muita frequência”, explicou.

Entre os participantes da edição deste ano, há cinco profissionais de saúde: Amanda (médica), Fred Nicácio (médico), Ricardo (biomédico), Paula (biomédica) e Cézar (enfermeiro).

De acordo com a vidente, a tragédia pode levar ao fim do programa. “Não dá para dizer se vai ser nessa edição ou em outra. Depois que essa tragédia acontecer o BBB vai acabar de vez. Já mandei mensagens para as pessoas de lá, mas não me deram ouvido”, afirmou a sensitiva.

Outras previsões

A vidente Márcia Sensitiva, sobre o BBB 22, também avisou que havia espíritos na casa do reality show. A declaração foi dada ao colunista Chico Barney, do portal UOL. Na ocasião, ela disse que o banheiro é a principal porta de entrada “para almas ruins”.

“O banheiro é resto de todo nosso corpo, o ralo é um negócio terrível de almas trevosas, não são nem encostos, são almas das trevas que gostam de privada, banheiro e merda. É um negócio terrível”, disse a vidente.