BBB 23: Confira qual brother ganhou o Poder Curinga desta semana

Nesta sexta-feira (27), os participantes do "Big Brother Brasil 23" participaram do leilão do Poder Curinga e o sortudo foi o líder "Cara de Sapato". Na dinâmica, os brothers investiram suas estalecas e o nome do participante ganhador foi divulgado pelo "Big Boss".

Agora, além de ter o voto direto para o Paredão - quando o indicado não tem a possibilidade de participar da prova Bate-Volta, o líder também contém o poder de veto.

O novo líder conquistou a vitória na prova que aconteceu na última quinta-feira (26). Na nova posição, "Cara de Sapato", já comentou sobre quem indicaria. “Eu vou colocar o 'Cris' ou o 'Black' (Cézar)”, disse o lutador.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)