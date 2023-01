BBB 23: Skank leva o balanço do rock mineiro para a festa do Big Brother Brasil

A noite desta sexta-feira (27) iniciou em alto astral na casa do Big Brother Brasil ao som de Skank. A banda oficializou o fim da carreira e fez um dos seus últimos shows, em grande estilo, na casa mais vigiada do Brasil. A festa seguiu de forma bem interativa. O cantor Samuel Rosa chegou a fazer até a capella de um dos principais sucessos da banda, “Saidera”, e os participantes seguiram no comando. ]

Vestidos de transportadores, todos de macacões azul, luvas e blusas colorida, os 21 brotherse sisters se emocionaram com a apresentação, que marca os 30 anos de trajetória do grupo de pop rock. No palco, a banda iniciou com a música “Vou deixar” e seguiu com os hits “É Uma Partida de Futebol” e “Pacato cidadão”.

Essa não é a primeira vez que o Skank se apresenta no BBB. A banda já esteve no reality outras duas vezes, nas edições 2 e 9. Em depoimento à produção do programa, o cantor Samuel Rosa recordou essas participações. “Eu lembro que fizemos uma coisa mais intimista, foi gostoso, parecia um acústico. A gente tocou violão e o Haroldo [baterista] levou alguns instrumentos de percussão. Essa foi a primeira vez”. Samuel também resgatou um fato curioso dessa participação e disse que fez um teste com uma música que poderia virar hit. “Eu estava compondo a música ‘Vou Deixar’ e, durante a passagem de som, toquei um trecho da canção. As pessoas que estavam em volta falaram: ‘Que música legal, vai ser hit...’.

Ainda no gramado, entre comes e bebes, foi montado um cenário que reproduzia uma casa, com sala e cozinha, incluindo as mobílias. No espaço interativo, os participantes curtiram o dispositivo de câmera lenta, uma estrutura com casas em miniaturas e um mini caminhão de entrega.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.