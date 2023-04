BBB 23: Cezar Black dorme em área externa após expulsão do Quarto Deserto

A vida de Cezar Black não ficou fácil no BBB 23 depois que ele venceu a Prova do Anjo, neste sábado, 8, e pôde indicar Aline e Amanda ao Castigo do Monstro, que também valeu para o próximo Paredão. O enfermeiro havia mudado de quarto no dia anterior, saindo do Fundo do Mar para o Deserto, onde também ficam as indicadas.

Black acabou ficando sem cama e foi dormir em um sofá da área externa, na tarde deste sábado, 8. Tudo começou depois que Larissa pediu para ele sair do Quarto Deserto. O enfermeiro reclamou da expulsão e Larissa tentou amenizar a situação dizendo que apenas pediu que ele pudesse mudar de cômodo novamente.

Veja também:

A professora de Educação Física justificou que a medida deixaria as ocupantes do cômodo mais à vontade para conversar sobre estratégia de jogo. Além disso, ela argumentou que havia mais camas vazias no Fundo do Mar. Black reafirmou que iria ficar no quarto.

Porém, logo depois, Bruna Griphao deitou na cama que Black estava usando e foi dormir. O novo Anjo voltou a reclamar que estava sendo expulso do quarto. Ele decidiu não confrontar a atriz e foi dormir na área externa.