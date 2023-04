BBB 23: Amanda advinha função do Curinga e Ricardo se aborrece com possível imunidade do Anjo

Logo após ser enviada ao Paredão, Amanda começou a especular qual será o Poder Curinga da semana, que foi arrematado por Aline Wirley, no BBB 23 (Globo). A cantora foi enviada para o Monstro e o Paredão junto com a médica.

Sem querer, Amanda advinhou o poder surpresa do reality: "Pensei uma coisa agora. 'Poder da Mistura', você pode misturar uma pessoa que tá no Paredão com uma que não está. Você pode, por exemplo, se tirar e colocar outra pessoa. Misturar, entendeu, o Paredão. O Paredão está formado e você pode misturar".

Larissa comentou sobre a ideia de Amanda: "Imagina poder tirar uma e botar outra? Que aí vão dois pelo menos. Seria mais vantagem ser dois deles (Quarto Fundo do Mar) e dois nossos (Quarto Deserto)",

Veja também:

Inimigos

Ricardo é o líder da semana. (Reprodução)

Ricardo Alface e Sarah Aline conversaram sobre a chance do Anjo conquistado por Cezar Black torná-lo imune ao próximo Paredão. O líder da semana não quer perder a chance de indicar o rival à berlinda.

"Agora, se o Anjo foi autoimune... É o que falta pra semana do Black ficar (boa)", disse Sarah, rindo ."Na boa, sinceridade? Se for autoimune dá vontade de falar: 'Vá à m*rda, véi'. Ganhar carro, ganha imunidade e ainda bota duas pessoas no Paredão? Por uma prova de 30 segundos?", reclamou. "Não acho que vai ser autoimune, não. Tô só falando", completou a psicóloga.