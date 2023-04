BBB 23: Após indicações ao Monstro, Cézar Black é convidado a se retirar do Quarto Deserto.

Deu o que falar as indicações de Cezar Black para o castigo do Monstro que, esta semana, valem como indicação ao Paredão, no BBB 23. A decisão foi anunciada logo após o enfermeiro vencer a Prova do Anjo, neste sábado, 8. As indicadas foram Aline e Amanda, que já foram consideradas aliadas dele. Por conta disso, Larissa sugeriu que Cezar Black sai do Quarto Deserto, para onde ele havia se mudado neste sábado, 8, deixando o Quarto Fundo do Mar. O novo Anjo reclamou que foi expulso por Bruna Griphao, que deitou na cama que ele estava usando.

Após discutirem com Black, as meninas do Deserto conversaram sobre a decisão do Anjo: "É muita incoerência. Pelo amor de Deus" , disse Aline. "É não comprar o próprio B.O. Fez aquele auê todo por causa da Domitila. Chegou no quarto falando um monte de coisa que você viu e não compra os próprios B.Os", disse Amanda.

"Se tivesse acontecido isso ontem de ele ir, de boa. Podia colocar qualquer um de nós, não tem problema. Ele votou em mim e fiquei de boa com ele. A conta não fecha", acrescentou Larissa. "Exatamente, Amanda: "Acho incoerência não bancar o que fala", completou Ricardo.

Jogada de mestre

Já Fred Nicácio, elogiou a decisão do brother, na academia: "Foi espetacular! Não entendo porque as meninas estão revoltadas com o Black. Ele fez uma jogada de mestre. Primeiro, ele perguntou 'Tadeu, pode ser qualquer pessoa?' Porque você iria chamar o Alface (Ricardo), o seu embate direto. Isso é muita coragem. Quem vai me botar no Paredão vem junto comigo. Você bateu no peito e bancou a sua bronca".

"Segundo, não podendo ser o Alface, que iria pro Monstro porque você quer matar dois coelhos com uma cajadada só. Você ia botar ele no Monstro e iria pro Paredão. Eu achei formidável isso", acrescentou.

Justificativa

Enquanto isso, na cozinha da Xepa, Cezar Black explica a sua posição para Sarah Aline após romper aliança com o Fundo do Mar no dia anterior. "Entrei no quarto e falei exatamente isso. Tô indignado, pô, achei que a galera lá me abandonou quando eu mais precisei... Falei, não jogo com eles, e também não jogo com vocês", iniciou.

"E falei da falsidade da Domitila, que quando o Fred não tava aqui, eu peguei na mão dela e falei 'Domi você não tá sozinha, tá comigo até o final', e ela me acolheu várias vezes. E quando o Fred voltou, me abandonou completamente, descartou! E falei pra elas várias vezes, galera, eu não jogo com vocês e não jogo noutro quarto! Então, em momento nenhum eu fui incoerente", acrescentou Black.

Expulsão

Após a insatisfação com a decisão do Anjo, que gerou discussões na casa, Larissa explicou que não expulsou Black do quarto, mas pediu "se ele poderia (sair)". Em conversa com Sarah, Black reclamou que estava sendo expulso do cômodo e a sister o inetrrompeu dizendo: "Ô Black não me leva a mal de eu falar do quarto, eu pedi se você poderia... Não briguei porque a casa é de todo mundo".

A professora de Educação Física continuou: "É só pela questão que a gente sabe o quarto influencia muito. Eu falei isso pras meninas, querendo ou não, a gente começa a olhar a pessoa com outros olhares... Tá convivendo com a pessoa, dormindo. A gente jamais ia dizer que não. Só que querendo ou não, a gente fala muito de jogo. Mas não, jamais, saia do quarto. É só nesse quesito mesmo, porque como a gente fala muito de jogo, e você bota as duas meninas no Paredão... Sabe? A gente vai ter que cada vez a noite, sair pra conversar."

O novo Anjo respondeu que sairia do cômodo e Larissa justificou que o Fundo do Mar tem mais camas vazias. "Tá dormindo duas na cama. Dormir com a Bruna é terrível, ela chuta a noite inteira. E no Fundo do Mar tá cheio de cama. É só nesse sentido, e aí você faça o que achar melhor."

Mas Bruna Griphao deitou na cama que estava sendo usada por Black, o que levou o Anjo a reafirmar que estava sendo expulso do quarto porque a atriz "roubou" a cama para obrigá-lo a sair do cômodo.