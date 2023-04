BBB 23: Mãe de Domilita explica porque sister esconde namoro

Recentemente, Domitila Barros revelou aos demais participantes do BBB 23 que possui um namorado. A ex-Miss Alemanha se relaciona há sete anos com um alemão. Os seguidores e expectadores se surpreenderam com a notícia.

A mãe da sister, Roberta Barros, falou sobre a discrição da filha.

"Eles são muito discretos. A vida dela na Alemanha sempre foi corrida. Eles se encontram pouco. Ela disse que não falaria porque é uma coisa pessoal. Ela que sinalizou o assunto dentro do programa, mas da nossa parte pediu que ficasse em sigilo", disse ela, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"A vida dela já está muito exposta todo dia na internet. Quando eles saem, viajam, ele não gosta nem de fazer foto. Domitila é o contrário. Ele é muito reservado e, para combinar com ela, tem que ser assim mesmo. Mas o mais importante é que ele entende e respeita o trabalho dela", afirmou.

Até Roberta se surpreendeu ao ver a filha assumindo o namoro no BBB 23: "Fiquei surpresa, mas naquele dia fazia sete anos que se conheceram. Imagino que ela ficou muito emocionada por causa disso e resolveu falar. Ela inclusive deixou uma carta para ele (antes de ir para o reality)".

A mãe de Domitila ainda revelou que esse é um dos relacionamentos mais duradouros que a filha já teve, mas ela não pensa em formalizar o casamento: "Casar com documento ela não pensa, não. Vai ser difícil neste primeiro momento, não vejo o casamento como uma prioridade agora", opinou.