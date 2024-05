Em meio a acusações de suposta 'traição', Mion se declara para a esposa: ‘Sou dependente dela’

Marcos Mion usou seu perfil no Instagram neste final de semana para se declarar à esposa, Suzana Gullo. A declaração do apresentador do “Caldeirão com Mion” foi compartilhada dias antes dele ter seu nome envolvido em um suposto caso de traição. Isso porque, segundo o colunista Leo Dias, um apresentador famoso, casado, e com filhos, foi flagrado em clima de intimidade com uma atriz popular da TV, que também teve no seu currículo outro escândalo de traição no antigo relacionamento.

Muitos internautas passaram a especular quem são os famosos envolvidos. “Eu pensei no Mion, estou correta?”, questionou uma. “Marco Mion e Débora Nascimento, para quem não sabe ainda”, disse uma segunda em uma página de fofoca na internet. No apresentador, no entanto, não se pronunciou sobre o assunto.

Dias atrás, Mion publicou uma foto ao lado de Suzana aproveitando uma mini férias em Curaçao, no Caribé. Na legenda, ele escreveu que não tem vergonha de assumir a dependência que possui da esposa. O apresentador relatou que não conseguia construir sua carreira sem a companheira.

“Ela está do meu lado segurando muitas pontas para eu conseguir realizar o que todo mundo vê e acompanha. Coitado do homem bem sucedido que o ego e o poder cegam a ponto dele achar que a mulher que está ao seu lado, dividindo a vida, não é responsável por tudo que ele conseguiu conquistar profissionalmente”, escreveu Mion em um trecho do texto.