Morre Gustavo Mullem, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus

Gustavo Mullem, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, morreu nessa segunda-feira (27/5),em Salvador (BA). O músico tinha 72 anos.

A informação foi confirmada nas redes sociais pelo músico Luiz Mullem, filho do artista.

Sem informar sobre a causa da morte, se sabe que o músico fazia tratamento contra um câncer de pulmão e estava internado no Hospital Aliança.

Gustavo Mullem fez parte da formação original do Camisa de Vênus, onde gravou quatro discos de estúdio e um ao vivo. Ele também foi o último guitarrista a tocar com Raul Seixas, no disco e turnê A Panela do Diabo, feito junto com o parceiro Marcelo Nova.

Também compositor, Gustavo Mullem era uma figura emblemática do rock na Bahia. Ele deixou três filhos e uma esposa. Além de Luiz, o músico também teve Eva e Tito Mullem.