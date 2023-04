BBB 23: Emparedada, Aline pode se salvar pelo Poder Curinga

Cezar Black, venceu Prova do Anjo do BBB 23, neste sábado, 8. Além da imunidade, ele pôde escolher dois participantes para o Monstro que vai levar os castigados direto ao Paredão. Ele não titubeou em indicar Aline e Amanda, porém, Aline ainda pode escapar da berlinda por ter arrematado o "Poder Curinga" no dia anterior.

O Poder Curinga da semana, que ainda não foi revelado aos participantes do reality da Globo, vai garantir o "poder da mistura". Ela vai poder tirar uma das duas pessoas emparedadas pelo Monstro e trocar por alguém disponível na casa. Como uma dessas pessoas é ela mesma, a cantora poderá se beneficiar do poder Curinga. Porém, ela não poderá salvar a aliada.