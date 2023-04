Aline Wirley leva o Poder Curinga e poderá movimentar o Paredão do BBB 23

Aline Wirley venceu a aposta das estalecas entre os confinados do BBB 23, na manhã desta sexta-feira, 7, e arrebatou o Poder Curinga da semana. Desta vez, o poder secreto, que está sendo chamado de "Poder Mistura", permitirá movimentar o 13º Paredão do reality no próximo domingo, 9.

Aline poderá mandar um participante direto para o Paredão. Após as indicações do Líder e da casa, o Poder Curinga será ativado e a sister vai trocar um dos emparedados do Monstro por alguém ainda disponível. Assim, o escolhido por ela assumirá o colar de emparedado do Monstro.

Em seguida, o emparedado pelo Líder poderá salva um dos dois participantes com o colar de emparedado pelo Monstro. Porém, o emparedado do Monstro, que continuar no Paredão, poderá puxa alguém para a berlinda novamente e, inclusive, pode colocar aquele que acabou de sair.

O Paredão começará a ser formado após a definição do Anjo, que será autoimune. Quem ganhar a prova vai emparedar dois brothers pelo Castigo do Monstro e os castigados ganharão um colar que sinalizará que os dois estão no Paredão. Por isso, desta vez, o Líder da semana não poderá receber o Monstro.