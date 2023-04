Resumo BBB 23: treta antes e depois da festa e pedido para ir ao Paredão; confira o que rolou

O jogo do BBB 23 afunila e as tretas aumentam. A festa que estava por vir na madrugada deste sábado mexeu com o emocional dos brothers do início ao fim. Antes mesmo do começo da festa, que teve shows de Pitty, Duda Beat e Negra Li, os participantes já especulavam e conspiravam as nuances do jogo.

A começar pela recente mudança de quarto de Cezar Black, logo após uma discussão com Domitila. Ao arrumar suas coisas e partir para o Quarto Deserto, o enfermeiro soltou a língua e responsabilizou a ativista pela sua decisão. "Não consigo ficar mais aqui, a gente sempre jogou junto, mas isso aí pra mim deu. Sinto muito que viraram as costas pra mim", disse Cezar para Fred Nicácio.

A conspiração rolou solta após a chegada de Cezar ao quarto Deserto (Reprodução Twitter @Centralreality)

Já no Quarto Deserto, Cezar chegou a dizer que não conseguia "olhar na cara" de brothers do Fundo do Mar. O que o brother não contava era que também tinha gente ‘no veneno’ com ele, e não era só Domitila. Após sua mudança, Sarah Aline resolveu expor Cezar para os que sobraram no Quarto Deserto. Primeiro, a psicóloga revelou que cogitou dar o Colar do Anjo para o brother. Depois, falou diretamente com Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa.

"Ontem você [Bruna] ter gritado com ele, falado que ele foi machista quando ele mandou você calar a boca, ele estava morrendo de medo. Ele falou: 'agora pra elas tudo vai ser machismo, machismo, machismo'. Só isso! Essa é a minha contribuição sobre essa situação", disparou, referindo-se à briga de Cezar com Bruna Griphao durante a Prova do Líder.

Drinks e Paz

Após a noite de muita música e bons drinks, Cezar e Sarah Aline conversaram, após o brother tomar iniciativa. Ele desabafou com a sister e alegou que nunca sentiu ser prioridade no antigo grupo. Para o enfermeiro, a fala de Domitila comprovou o seu pensamento, fazendo com que ele tomasse a decisão de mudar de quarto.

No entanto, ele ressaltou que não tem intenção de votar na psicóloga e em ninguém do quarto do mar. "Não tem como eu não votar nas meninas do outro quarto, nunca fizeram nada por mim".

Na conversa, Sarah Aline acabou se desculpando com Cezar por ter o exposto para o Quarto Deserto. "Me arrependo, não precisava. De verdade, acho que não precisava, foi a raiva mesmo. Nem raiva, foi indignação", admitiu a psicóloga.

Pedido para ir ao Paredão e combinação de votos

Depois da noite tensa com Cezar, Sarah Aline desabafou com Ricardo e cogitou ir para o Paredão. A psicóloga reforçou que não quer desistir do reality, mas disse para o Líder não salvá-la do Paredão.

"Se eu sei que eu não vou ficar até a final, no sentido de que eu não vou ganhar isso, então não tem porque eu ficar ainda me machucando nesse lugar", disse Sarah Aline.

Um pouco antes, Sarah Aline já havia desabafado com Domitila e Ricardo sobre a relação com as sisters do Quarto Deserto: "Elas falam comigo sem olhar pra mim, todas. Eu percebi isso. Elas falam comigo sem olhar pra mim".

As sisters do Quarto Deserto aproveitaram a festa para especular sobre o próximo Paredão do BBB 23. Apesar de já terem decidido votar em Sarah Aline, Larissa se questionou se essa é mesmo a melhor opção. Elas chegaram a cogitar votar em Cezar, mas ressaltaram que ele já deve ser indicado pelo Líder Ricardo. Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa, então, acreditam que o melhor caminho é votar em Sarah Aline.