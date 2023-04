Cezar Black tem o menor tempo em prova, se tornar o Anjo da semana e fatura carro 0Km

Com apenas 33.721 segundos na conclusão da prova, Cezar Black é o Anjo da semana no BBB 23. Na disputa deste sábado (08), o enfermeiro o foi o terceiro a jogar e terminou o trajeto no menor tempo.

Além de do almoço especial, vídeo da família e roupas novas, Black garantiu um carro zerinho.

Como uma das consequências, Black indicou Aline Wirley e Amanda ao Castigo do Monstro, e o resultado disso, é que as duas estão no Paredão desta semana. Porém, a dinâmica do programa ainda permite que um deles deixa a berlinda que será formada amanhã (09).

Fred Nicácio e Sarah Aline foram escolhidas para o almoço.

O Anjo saiu da prova sentindo fortes dores em uma das mãos, ele precisou usar gelo após de terminar o seu circuito.

PROVA

Após se encerrar a música, o brother apertava o botão que vai acionar o cronômetro. Ele entrava em um carro preto pela porta do motorista e apertava outro botão, que está em frente ao banco do carona. Em seguida, ele sai pela mesma porta e atravessa o túnel de espumas.

VEJA MAIS

No carro vermelho, ele entra também pela porta do motorista e aperta o botão localizado em frente ao banco do carona. Ele retorna pelo túnel de espuma e entra de novo no carro preto e aperta mais uma vez o botão para parar o cronômetro, finalizando a participação.

TEMPO

Acompanhe como foram as participações dos brothers:

1 - Fred Nicácio - 36.187 segundos

2 – Amanda - 394.931 segundos

3 – Cezar - 33.721 segundos

4 - Aline Wirley - 51.930 segundos

5 - Sarah Aline - 95.518 segundos

6 – Larissa - 46.158 segundos

7 - Bruna Griphao - 41.003 segundos

8 - Domitila Barros – 95.867 segundos