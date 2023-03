Larissa e Black vencem a Prova do Anjo e se tornam os anjos da semana

A dupla da cor roxa, Larissa e Cezar Black vence a Prova do Anjo deste sábado, 11, no BBB 23. Eles conseguiram montar no menor tempo o quebra-cabeça em 181.084 segundos.

"A dupla mais improvável", disse o enfermeiro.

Eles vão imunizar apenas uma pessoa.

VEJA MAIS

Durante a prova, Bruna que fazia dupla com o Fred, estava como montadora e bateu o nariz durante a dinâmica. Ela deixou a disputa sangrando e precisou de atendimento. Logo em seguida ela voltou para a casa, porém, com hematomas.

CASTIGO DO MONSTRO

Larissa e Black escolheram para o Castigo do Monstro, Alface e Marvvila. Eles serão os “Monstros Puxa-Saco” e terão que passar o tempo todo segurando um saco, em cada sinal sonoro, eles deverão ir até à área reservada do gramado e provar que tem talento de sobra para puxar o saco.

Além de perderem estalecas, vão direto para a xepa. Como Alface estava no vip, ele perderá as mordomias. Já Marvvila irá para o segundo castigo do monstro seguido.