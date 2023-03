Acompanhe a Prova do Anjo deste sábado, 11. Dinâmica é em dupla

Dez brothers participaram da Prova do Anjo no início da tarde deste sábado, 11, no BBB 23. Ficaram de fora: o Líder, MC Guimê, Amanda e Cara deSapado, por conta da consequência da Prova do Líder.

A dinâmica começou com um sorteio das duplas que estarão na disputa. Em seguida, os participantes precisaram pegar os acessórios de segurança (luvas, capacetes, joelheiras e cotoveleiras) na dispensa, para usar durante a prova.

As duplas são: azul escuro - Ricardo e Marvvila; verde - Bruna Griphao e Fred; roxo - Larissa e Cezar; branco - Sarah Aline e Gabriel Santana; e azul claro - Aline Wirley e Domitila Barros.

A dinâmica prevê um dos brothers como montador e o outro o puxador. Eles precisam montar um quebra-cabeça, igual ao gabarito, e apertar o botão, para se tornar o vencedor.

"Vence a dupla que montar corretamente no menor tempo", disse Tadeu Schmidt.

As duplas não poderam assistir uma a prova da outra. Todos ficam no Quarto Deserto antes da disputa, após, vão para o Quarto Fundo do Mar.

TEMPO

1 - Ricardo e Marvvila: 216.524 segundos

2 - Fred e Bruna: 209.818 segundos

3 - Larissa e Cezar: 181.084 segundos

4 - Sarah Aline e Gabriel Santana

5 - Aline Wirley e Domitila Barros