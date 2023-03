BBB 23: o que rolou na madrugada deste sábado, 11? Alianças quebradas e possibilidades de votos

Chegamos no dia 50 do Big Brother Brasil 23. Mas o que rolou na madrugada de hoje, 11, dentro da casa?

Depois de Ricardo Alface e MC Guimê encontrarem um resultado sobre a liderança, os grupos começaram a pensar em possibilidades para o próximo Paredão, que se forma amanhã, 12. E claro, que os outros brothers também confabularam e julgaram as atitudes dos demais confinados.

Com o jogo cada vez mais dividido entre grupos, Cezar Black não tem lidado bem com a pressão, ontem, 10, ele revelou que não tem mais sorrido e anda com a cara mais fechada. Após a escolha de Guimê, como Líder, ele foi para o jardim chorar. "Eu sempre me senti muito sozinho aqui. Minha vida nunca foi assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa sozinha, mas tive amigos por perto, com pessoas que faziam questão de estar comigo e de me conhecer, sabe?", disse o brother para Gabriel Mosca, que tentava consolar o enfermeiro.

O trio Bruna, Larissa e Fred continuam analisando as opções e as estratégias para amanhã, 12. A atriz segue falando de jogo, e coloca o nome de Marvvila, sister que ela revelou defender na última semana. Ela contou que encontrou a cantora na despensa. Marvvila disse estar lá “pensando na vida”, mas Bruna não acreditou e falou para os seus aliados, que a sister estava escutando a conversas dele, que isso é mais uma prova que o Fundo do Mar está jogando em grupo.

Além disso, o trio se calou com a chegada de Amanda, deixando a médica desconfortável.

No Quarto Deserto, os participantes estão desestabilizados com as limitações de Guimê, já que o acordo entre ele e Ricardo, após ganharem a provas juntos, era ‘dividir’ os poderes. Larissa acha que Alface está unindo votos no quarto Fundo do Mar, então Bruna, vê a necessidade deles votarem em grupo novamente.

Já no Quarto do Líder, Guimê, Aline, Ricardo e Cara de Sapato seguem comentando sobre o jogo. O lutador não interpretou bem a fala de Alface no ao vivo. “Sapato, eu vou pedir desculpas só porque você interpretou errado”, disse. “Eu só falei 'liso' porque ele [Guimê] falou sobre uma situação de jogo, que você pegou as caixas e estava escondendo. E quando eu perguntei pro Tadeu: 'Tadeu, então quer dizer se eu e Guimê não decidir, vai pro Sapato?'. Do tipo Sapato e Amanda”, acrescenta Ricardo.

Claro que para finalizar, a relação entre os dois brothers que conquistaram a Prova do Líder não ia ficar tranquila. Alface disse para Guimê que entendia porque ele queria tanto essa conquista, que é por conta da festa e sua relação profissional fora da casa.

"A Festa do Líder, para você, muda muito mais a sua vida lá fora. De coração, mano", começa Alface. "Já não via seu nome na mídia há muito tempo. Você estava um pouco fora da cena. Você não estava no topo como estava um tempão atrás. E sei que essa festa vai fazer suas músicas, que você deixou lá fora, vingarem aqui", finaliza. Fã ou hater?