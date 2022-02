BBB 22: saiba quanto é o cachê de um participante do camarote e pipoca

Desde a 20ª edição, o Big Brother Brasil (BBB) passou a dividir o elenco entre Pipoca e Camarote. A estadia do elenco na casa mais vigiada do Brasil, além das festas e algumas mordomias, também é paga.

Enquanto o elenco anônimo, os 'pipocas', assinam um contrato de um salário mínimo por mês e R$500 por cada semana no jogo, o camarote recebe de outro jeito e um valor bem mais alto.

O cachê do camarote é um valor único: R$30 mil. Esse valor é dividido em quatro parcelas: R$15 mil pagos na assinatura do contrato e outras três parcelas de R$5 mil ao longo dos três meses de programa.

Embora o reality show tenha muitos parceiros, nenhum dos participantes, celebridade ou anônimo, recebe por merchandising. Entre os realitys shows existentes no país, o BBB é o que tem a maior audiência, mas a remuneração da ala VIP é menor do que outro reality de confinamento, ''A Fazenda''.

Na Record, os participantes são todos famosos e ganham cerca de R$60 mil para participar do programa, mas o valor varia de acordo com o nível de fama do confinado. Cada um também ganha R$2 mil a cada ação publicitária realizada.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)