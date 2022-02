Lucas é o quinto líder do 'BBB 22'; saiba como foi a prova

A noite desta quinta-feira (17), dentro da casa do Big Brother Brasil, BBB 22, começou agitada com mais uma Prova do Líder. Dessa vez, a disputa foi de habilidade. Os 17 participantes estavam focados, mas a liderança ficou para o modelo Lucas.

A dinâmica do dia foi assim: cada brother teve que lançar três vezes uma bolinha em uma mini pista, com objetivo de acertar no gol. Pontou também quem mais se aproximava da marca. A prova foi dividida em duas fases: classificação e final.

Para a fase classificatória foram selecionados quatro participantes. Eslovênia, com 152 pontos, seguida de Gustavo, com 144 pontos, Tiago Abravanel, com 142 pontos e Lucas com 140 pontos. Em último lugar ficou a professora de biologia, Jessilane, que está automaticamente na xepa.



Veja a pontuação dos brothers na primeira fase da prova do líder:

Viny - 120 pontos Arthur - 50 pontos Eliezer - 60 pontos Eslovênia - 152 pontos Lucas -140 pontos Larissa - 80 pontos Jade - 70 pontos Gustavo - 144 pontos Lais - 60 pontos Paulo André - 102 pontos Thiago - 142 pontos Jessilene - 40 pontos Scooby - 90 pontos Linn - 50 pontos Bruna - 60 pontos Douglas Silva - 50 pontos Natália - 40 pontos

A rodada final, que decidiu o quinto reinado, começou com o Lucas, com 122 pontos. Thiago, Gustavo e Eslo não conseguiram alcançar a pontuação. Além da imunidade, e dos 20 mil reais de premiação, o líder da semana conquistoiu o poder de indicar um brother direto para o paredão.



