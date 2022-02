BBB2: Boninho confirma primeira ligação do Big Fone; saiba quando será

A sexta-feira (18), dentro do Big Brother Brasil, BBB 22, promete ser agida. Isso porque o diretor da casa mais vigiada do país, J. Boninho, divulgou pelas redes sociais que o reality terá o primeiro telefonema do Big Fone. A proposta é bagunçar a estratégia dos brothers e sisters.

Pelo twitter, o diretor confirmou a informação:

Mais cedo, também pelas redes sociais, o Big Boss já tinha avisado que o Big Fone tocaria essa semana. O apresentador Tadeu Schmidt contou no programa desta quinta-feira (17) que o participante que atender poderá indicar uma pessoa direto para o paredão.