BBB 22: Drauzio Varella se preocupa com a herpes labial de Eli: 'Não pode beijar com herpes'

A madrugada desta quinta-feira (17) voltou a ser quente com o romance entre Natália e Eliezer, no Big Brother Brasil, o BBB 22. Porém, o detalhe da Herpes labial do empresário voltou a incomodar na internet. A "pegação" aconteceu durante a festa da líder, Jade Picon. Com a repercussão do programa, o Dr. Drauzio Varella se manifestou sobre o caso no seu perfil do Twitter. "Não pode beijar com herpes".

Na semana passada, mesmo depois de orientado pela equipe médica do reality, o brother continuou trocando beijos com a ex-participante Maria, Natália e tentou beijar a Jessilane.

O que é a Herpes Labial?

A Herpes labial é causada pelo vírus Herpes tipo 1. É uma doença contagiosa e é facilmente transmitida pelo beijo. Apesar de tudo, a doença não é grave.

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que 67% da população mundial com menos de 50 anos tem o vírus da herpes labial presente no organismo, a maioria de forma assintomática. O percentual no Brasil é ainda maior. Cerca de 90% da população já contraiu o vírus.

Quais os sinais da Herpes Labial?

Os sinais de herpes labial são vermelhidão, ardor e pequenas bolhas com líquido claro, geralmente na região do lábio ou na parte interna da boca.

O vírus pode ficar inativo no organismo por anos, reativar sem motivo aparente e provocar sintomas diversas vezes ao longo da vida. Geralmente esse retorno é devido à queda da imunidade, machucados no lábio ou exposição excessiva ao sol.

Quais os cuidados com as lesões da Herpes Labial?

A dica é não furar as bolhas, porque piora da infecção. Não aplicar nada no local, nem gelo ou calor. Evitar beijar enquanto estiver com herpes até a cicatrização total.

Há tratamento para a Herpes Labial?

Apesar do corpo não conseguir mais se livrar do vírus, existe tratamento à base de medicamentos antivirais. Nesse caso, eles podem reduzir as vesículas na boca. Normalmente, as bolhas duram cerca de uma semana e quanto mais cedo tomar a medicação, melhor. Portanto, procure um atendimento médico em qualquer sinal.