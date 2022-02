Ciúmes, DR e prova do líder: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (17/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (16/02), um dia cheio de surpresas e especulações de votos na casa da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado por conversas pós edredom, ciúmes, DR e prova do líder. Veja o que aconteceu.

Comentários de pegação tomam conta da manhã dos brothers

Natália falando sobre a pegação com Eliezer. (Reprodução / Globo)

A manhã pós festa do líder foi marcada por muita conversa sobre os acontecimentos que rolaram durante a madrugada dos brothers. Assim que acordou, Linna questionou os colegas do quarto Lollipop se algo tinha acontecido, pois acordou sem calcinha. "Gente, eu acordei sem calcinha, o que acontece?", perguntou ela surpreendida. A noite da cantora foi marcada por muita dança e até mesmo um beijinho na sua amiga Jessilane, mas não se sabe quando a sister perdeu a calcinha.

Outro papo que rolou foi entre Natália, Gustavo e Laís na sala da casa. A design de unhas relembrou como começou a beijar Eliezer. Segundo ela, a ficada nem estava sendo cogitada, mas a dupla foi tirar uma foto e o brother acabou beijando a confinada. “Então, eu fiquei com muito medo hoje quando eu acordei, tipo, não teve um arrependimento, não me arrependo, mas talvez eu adiaria um pouco, entendeu? Ia acontecer gente [o sexo]... Porque do jeito que a gente estava se beijando não tinha como, muy saliente”, desabafou.

Participantes especulam se Vinicius estaria com ciúmes de Eliezer

Durante a madrugada da festa, Natália saiu do quarto para ir pegar camisinhas e pediu a ajuda de Vinícius para conseguir os preservativos. Na manhã, a atitude foi assunto na casa e gerou até especulações se Vinícius, que é muito amigo de Eliezer, estaria com ciúmes do brother. Durante a ação da cerveja Amstel, Vinicius confessou para Tiago Abravanel, na presença de Eliezer, que o designer afirmou que ele estava estranho. "Ele falou que estou estranho com ele, mas falei igual com todo mundo", avisou Vinicius. "Falou, sim", respondeu Eliezer. "Eu juro, dessa vez foi, amigo", rebateu Vini. Assim que Tiago se afastou, Eliezer voltou a questionar o amigo se ele estava bem. "O que foi? Fala!". "Agora você tem ocupações bem melhores", respondeu o cearense. "Ah, sabia! Sabia! Por isso não está falando comigo", conclui Eliezer.

Já na cozinha da Xepa, os dois voltaram a se alfinetar enquanto Vinicius fazia planos de passear com os participantes quando saísse da casa, mas excluindo Eliezer da situação. "Obrigada por me tirar", alfinetou o empresário. "Você vai mostrar o Rio a outra pessoa", rebateu o cearense.

Linna revela quem botaria no paredão

Linn da Quebrada especulando votos (Reprodução / Globo)

As conversas sobre o paredão que se formará na noite de domingo já estão rondando a casa e Linna aproveitou as horas antes da prova do líder para conversar com Jessilane sobre o próximo emparedado. Segundo ela, sua intenção é movimentar o jogo e os participantes Paulo André e Laís são os que menos movimentam a casa. "Eu fico pensando se faria sentido e, ao mesmo tempo, penso que talvez a relação dele com a Jade esteja deixando ele mais forte também", especulou Linna. Ao longo da conversa, ela apontou que se colocasse Laís no paredão, a médica iria "virar o bicho". "E vai mesmo, porque ela tá com sangue nos olhos em relação ao DG", apontou Jessilane. Depois, a sister observou que Brunna também não se movimentava na casa. "A Brunna, eu não consigo", declarou Linna.

Ainda na conversa, Jessilane confessou que o descompromisso de Pedro Scooby com o jogo lhe incomoda muito e relembrou uma fala do surfista. "A gente estava ali na cozinha ontem, ele falando: 'Se fosse pro Paredão essa semana, era um sinal de que era pra ele curtir o Carnaval. Parece que tanto faz. É difícil", desabafou. Os dois já protagonizaram alguns desentendimentos na casa justamente pela bióloga achar que o atleta não liga para o reality.

Quarto Lollipop quer ser aliado de Linna

O papo sobre o próximo paredão da casa também movimentou a tarde das meninas do quarto Lollipop, que passaram a questionar quem estaria na Xepa. Laís revelou que por ela, pensando de forma estratégica, colocaria a Natália. "Tinha pensado, mas acho que, pra mim, vai ser muita 'forçação' de barra. Pra mim, não seria interessante, não. Não é minha vibe, não", opinou Eslovênia. Em seguida, Larissa questionou se Linn já havia ido para o VIP, as sisters afirmam que sim, mas que seria bom tê-la por perto. "Eu acho Linna muito... não só estrategicamente, mas também como pessoa. Queria trazê-la para cá, pra mais perto da gente", declarou Eslovênia. Jade Picon opinou que seria bom trazer a cantora para o grupo, mas que era necessário esperar a semana passar. "Acho que se for pra trazer mais alguém... É, agora não, mas se for pra trazer alguém mais pra perto, acho que é mais inteligente que seja o Tiago", opinou a influencer.

Lucas ganha o líder e Jessilane vai direto para a Xepa

Lucas, o novo líder, escolhendo o vip da semana. (Reprodução / Globo)

A prova do líder da semana trouxe uma dinâmica já conhecida dos telespectadores do programa, onde os brothers precisavam lançar uma bola em direção ao gol, tentando marcar o maior número possível de pontos. O participante que somasse menos ponto iria direto para a Xepa e o que somasse mais ganhava o líder da semana. Jessilane empatou na quantidade de pontos com Natália, ambas fizeram pontuações baixas, e disputaram quem iria para Xepa. No final, Natália somou 50 pontos e a professora de biologia 30. Já Lucas foi o confinado com melhor desempenho e ganhou o líder da semana. Confira como ficou a Xepa e o VIP:

VIP

Lucas Eslovênia Natália Linn da Quebrada Douglas Silva Arthur Aguiar

XEPA

Brunna Gonçalves Eliezer Gustavo Jade Picon Jessilane Laís Larissa Paulo André Pedro Scooby Tiago Abravanel Vinicius

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)