BBB 22: veja qual será o tema e que horas começa a festa da Líder Jade, hoje (16/02)

Apesar do clima triste pela eliminação de Bárbara, na noite da última terça-feira (15), Jade já escolheu os itens que irão compor a sua segunda Festa do Líder, no BBB 22. A noite especial terá início logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol", às 22h15, e promete ter muitas surpresas com a temática de Astrologia.

Para selecionar todos os itens e detalhes da sua festa, Jade teve a companhia de Laís, Paulo André, Pedro Scooby e Tiago Abravanel, que brindaram e fizeram as compras especiais da comemoração da Líder. Entre as opções escolhidas, Jade pediu:

Um balanço, "para não esquecer que a líder é libriana", por 200 estalecas;

Um kit tequila, por 400 estalecas;

Pingentes de signos, por 200 estalecas;

Bolinhos da sorte com mensagens misteriosas, por também 200 estalecas.

Além disso, a líder pediu como atração a "foto com filtro", que foi paga com as estalecas dos brothers do vip, como um “presente”.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)