BBB 22: veja o antes e depois do ranking de seguidores de Jade, Arthur e outros participantes

Durante a programação da TV Globo do último dia 14 de janeiro, os telespectadores passaram a conhecer os participantes da 22ª edição do BBB, tanto do grupo pipoca como do camarote. Após o anúncio oficial dos confinados, as redes sociais foram tomadas por muitos internautas indo em busca dos seus favoritos para começar a acompanhá-los no Instagram. Pensando nisso, a Redação Integrada de Oliberal.com elaborou o ranking de crescimento dos participantes do reality para avaliar a popularidade dos confinados nas redes sociais neste primeiro mês de programa. Os números foram avaliados no período do dia 14 de janeiro a 16 de fevereiro de 2022. Veja as estatísticas.

Jade Picon perdeu seguidores após o paredão

A influencer Jade Picon, que já tinha um número considerável no Instagram, disparou na corrida dos follows assim que foi anunciada no reality, chegando a atingir 18 milhões até o último dia 13 de fevereiro, mas, após a polêmica com Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia, perdeu seu favoritismo e desceu para 17,7 milhões.

Natália disparou e chegou aos 2 milhões de seguidores

Do grupo pipoca, até o dia 13 de fevereiro, Natália tinha 710 mil seguidores. Com a perseguição na casa, sendo a mais votada em vários paredões consecutivos, disparou nos últimos dias e atingiu os 2 milhões de seguidores.

Veja o ranking completo

Pipoca

Integrantes do grupo pipoca (Alynne Cid / O Liberal)

Vinicius:

Dia 14/01: 177 mil seguidores

Dia 16/02: 4,1 milhões de seguidores

Natália

Dia 14/01: 100 mil seguidores

Dia 16/02: 2,3 milhões de seguidores

Eslovênia

Dia 14/01: 217 mil seguidores

Dia 16/02: 2 milhões de seguidores

Rodrigo

Dia 14/01: 124 mil seguidores

Dia 16/02: 1,6 milhões de seguidores

Bárbara

Dia 14/01: 348 mil seguidores

Dia 16/02: 1,3 milhões de seguidores

Laís

Dia 14/01: 288 mil seguidores

Dia 16/02: 1 milhão de seguidores

Luciano

Dia 14/01: 139 mil seguidores

Dia 16/02: 985 mil de seguidores

Jessilane

Dia 14/01: 187 mil seguidores

Dia 16/02: 832 mil seguidores

Eliezer

Dia 14/01: 95,3 mil seguidores

Dia 16/02: 773 mil seguidores

Lucas

Dia 14/01: 129 mil seguidores

Dia 16/02: 626 mil seguidores



Camarote

Integrantes do camarote (Alynne Cid / O Liberal)

Jade Picon

Dia 14/01: 13,8 milhões de seguidores

Dia 16/02: 17,7 milhões de seguidores

Arthur Aguiar

Dia 14/01: 8,2 milhões de seguidores

Dia 16/02: 10,2 milhões de seguidores

Naiara Azevedo

Dia 14/01: 5,4 milhões de seguidores

Dia 16/02: 6,7 milhões de seguidores

Brunna Gonçalves

Dia 14/01: 3,7 milhões de seguidores

Dia 16/02: 4,5 milhões de seguidores

Pedro Scooby

Dia 14/01: 1,9 milhões de seguidores

Dia 16/02: 3,5 milhões de seguidores

Paulo André

Dia 14/01: 201 milhões de seguidores

Dia 16/02: 3,7 milhões de seguidores

Tiago Abravanel

Dia 14/01: 2,4 milhões de seguidores

Dia 16/02: 3,4 milhões de seguidores

Maria

Dia 14/01: 1,2 milhões de seguidores

Dia 16/02: 2,8 milhões de seguidores

Douglas Silva

Dia 14/01: 473 mil seguidores

Dia 16/02: 2,5 milhões de seguidores

Linn da Quebrada

Dia 14/01: 439 mil seguidores

Dia 16/02: 2 milhões de seguidores