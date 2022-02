Em troca de aliança, Jade aconselha Laís a beijar Gustavo no BBB22

Com a eliminação de Bárbara Heck, Jade Picon e Laís Caldas ficaram sem rumo no BBB 22. Na madrugada desta quarta-feira (16), a influenciadora sugeriu que a médica fique com Gustavo Marsengo, recém-chegado da casa de vidro, para conseguir mais informações do brother e, quem sabe, uma aliança. "Beija ele", disse a blogueira.

Sozinhas no quarto da líder, as duas sisters conversaram sobre a atual configuração do jogo. "Só hoje tivemos duas baixas no nosso quarto [lollipop]. A gente tem que usar isso como uma mola", analisou Jade, referindo-se à saída de Bárbara e expulsão de Maria.

Em um trecho do papo, a integrante do Camarote comentou com a aliada sobre a aproximação de Gustavo com Arthur Aguiar e os brothers do outro quarto. A irmã de Leo Picon, então, sugeriu: "Amanhã [na festa], você beija ele".