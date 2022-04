BBB 22: Saiba como será a formação do paredão nesta sexta-feira (08/04)

Nesta sexta-feira (08/04) tem a formação do décimo terceiro paredão do BBB 22, será feita no confessionário. O programa começa após a novela Pantanal.

Durante a tarde, Pedro Scooby ganhou a prova do anjo. O brother colocou Eliezer e Natália para cumprir o castigo do monstro Rei e Rainha em um tabuleiro de xadrez, vale lembrar que um deles será indicado pelo líder, Douglas Silva, para o paredão.

VEJA MAIS

Confira a programação do BBB 22 desta sexta-feira

Anjo vai dar a imunidade a um participante;

Depois, o líder vai fazer sua indicação;

Cada pessoa vai ao confessionário para salvar um colega;

O menos votado para ser salvo vai ao Paredão;

O indicado pela casa vai ter direito a contragolpe.

O brother menos querido pelo público será eliminado no domingo (10/04), quando será realizada mais uma prova do líder e formado um novo paredão.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)