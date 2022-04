Pedro Scooby é o Anjo da Semana após derrotar Arthur Aguiar; veja como foi a prova

Os particopantes do "Big Brother Brasil" participam de uma nova Prova do Anjo na tarde desta sexta-feira (8). A competição é patrocinada por uma maraca de mortadela e será disputada em formato de duelos no esquema de mata-mata.

As duplas e a ordem da primeira rodada de duelos ficou dividida da seguinte forma: primeiro Eliezer contra Jessilane; depois Natália contra Scooby; seguidos por Paulo André contra Arthur; e por último, Lina contra Gustavo.

A prova é dividida em fases, e quem chegar ao fim primeiro, vence o duelo. Primeiro, cada brother deve arremessar aros em seis temperos até acertar cada um; depois, precisam furar círculos até encontrar uma mortadela. Na última fase, os participantes precisam colocar a mortadela em um cilindro, e depois montar as engrenagens de um relógio, até fazer com que ele funcione por meio de uma manivela.

Veja o desempenho das duplas na prova:

Jessilane vs. Eliezer

Na disputa da primeira dupla, jessilane foi a primeira a chegar na fase de montagem do relogio, disparando em vantagem. Ela chegou a montar as engrenagens da forma correta mas não percebeu. Depois, montou a forma correta e venceu o duelo.

Natália vs. Pedro Scooby

No segundo duelo, Natália e Scooby ficaram apertados na fase de arremesso dos aros e chegaram praticamente juntos à fase de montagem do relógio. Scooby foi mais rápido e venceu o duelo.

Paulo André vs. Arthur Aguiar

No terceiro duelo, Arthur Aguiar e P.A ficaram muito próximos na fase dos aros, mas o ator conseguiu encaixar o último e logo chegou à fase de montagem do relógio. Ele conseguiu encaixar as peças rapidamente e venceu a rodada, enquanto P.A ainda estava na fase dos aros.

Gustavo vs. Linn da Quebrada

No último duelo, os dois foram rápidos na fase dos aros, mesmo assim, Gustavo disparou na frente de Lina e logo chegou à fase de montagem do relógio. Gustavo venceu o duelo e segue para a semifinal.

Semifinais:

Jessilane vs. Pedro Scooby

Os dois levaram certo tempo na fase de arremesso dos aros, mas o surfista logo saiu em vantagem e chegou à fase de montagem do relógio antes da professora. Pedro Scooby venceu o duelo e segue para a final da prova.

Gustavo vs. Arthur Aguiar

Na disputa, Gustavo disparou na frente e logo chegou à fase de montagem do relógio, mas acabou tendo um problema. Neste intervalo, Arthur Aguiar conseguiu alcançar o adversário e montou rapidamente o relógio. Arthur conseguiu vencer a fase e segue para a final contra Pedro Scooby.

Final: Scooby vs. Arthur Aguiar

Na final, o surfista se saiu melhor que o ator, finalizando a fase de montagem dos relógios mais rápido. Pedro Scooby venceu o último duelo e é o Anjo da Semana.