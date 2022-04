BBB 22: Pedro Scooby manda Natália e Eliezer para o castigo do Monstro

Pedro Scooby saiu vencedor da Prova do Anjo realizada na tarde desta sexta-feira (8), na casa do "BBB 22". Logo, ele precisou apontar dois participantes para o castigo do monstro, e escolheu Natália e Eliezer, que já estavam na Xepa.

No castigo, os dois precisarão revezar em um tabuleiro de xadrez até a formação do próximo paredão, que já será na noite desta sexta-feira. Caso não cumpram o desafio, cada participante pode perder 300 estalecas.

Um novo paredão será formado já nesta sexta-feira, e a votação terá algumas reviravoltas: o anjo imuniza alguém, depois o líder faz sua indicação. Os participantes da casa votaram em quem desejam salvar do paredão; o menos votado vai para a berlinda com direito a um contragolpe.