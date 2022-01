BBB 22: saiba como foi a estreia do reality da Rede Globo

Na noite de segunda-feira (17/01), a ansiedade pela espera da 22ª edição do Big Brother Brasil acabou, e todos os telespectadores acompanharam a estreia do programa da Rede Globo, que foi marcado por novidades no prêmio, jogo da discórdia, entrada do grupo Camarote e possíveis desentendimentos, confira.

Como foi a entrada?

A participante Eslovênia, do grupo Pipoca, foi a primeira a entrar no programa, seguida por Eliezer, Jessilane, Vynícius, Bárbara e Luciano. Por fim, Natália, Rodrigo e Lais chegaram para finalizar os dez participantes do grupo.

Tarde de interação

O grupo passou a tarde juntos, conhecendo a casa do BBB, tomaram banho de piscina e aproveitaram o dia quente para curtir uma hidromassagem.

Primeiro contato com Tadeu Schmidt

O primeiro contato com o novo apresentador do Big Brother Brasil foi uma tremenda confusão. Todos os participantes falando ao mesmo tempo, o que levou o jornalista a fazer perguntas direcionadas para os confinados. No entanto, a performance do apresentador agradou os internautas, que rasgaram elogios a Tadeu.

Vencedor vai ganhar R$ 1,5 milhão e um carro

Além da fortuna em dinheiro, a novidade do programa é que o vencedor também vai levar para casa um Fiat Pulse, o mesmo que Juliette ganhou na edição de 2021.

Versão do jogo da discórdia

O famoso jogo da segunda-feira ganhou uma versão mais "fofa" já na estreia. Na dinâmica, os participantes colocaram placas com adjetivos uns nos outros. A placas de elogios predominaram bastante e uma dupla de possíveis aliados já apareceu: Eslovênia e Eliezer. Veja as placas:

Lucas para Luciano: Parça Natália para Vinícius: Divertido Luciano para Rodrigo: Jogador Laís para Rodrigo: Pegador Bárbara para Eliezer: Comilão Eslovênia para Eliezer: Sincerão Rodrigo para Eslovênia: Ambiciosa Jessilane para Vinícius: Debochado Eliezer para Eslovênia: Zoador Vinícius para Rodrigo: Eu pego

Entrada dos 7 Camarotes ao vivo

Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Brunna Gonçalves, Douglas Silva, Maria,Paulo André e Pedro Scooby já entraram na casa. Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar devem entrar na quinta-feira, já que estão acometidos pela covid-19.

Possível ranço da Naiara Azevedo

Parece que já de cara, a cantora Naiara Azevedo não está agradando tanto os internautas e os próprios confinados. Eslovênia, do time Pipoca, revelou até que não sentiu uma energia boa vindo da sertaneja. Os olhares 'assustados' não passaram batido pelos internautas, que flagraram vários brothers e sisters com uma aparência de 'ranço' quando a cantora começava a falar. Confira:

DR no grupo pipoca

"Vou falar na sua cara, não sou falsa. Eu fiquei chateada porque achei que você não me queria no quarto, pela forma que você falou", disse Natália para Eslovênia durante uma conversa na madrugada.

Memes no Twitter

Uma estreia de BBB não pode deixar de ter muitos memes no Twitter. O ator e cantor Tiago Abravanel foi o responsável por atualizar a galeria dos internautas, que aproveitaram para zoar o fato do artista ser neto de Silvio Santos.

