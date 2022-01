BBB22: Saiba quanto Brunna Gonçalves pagou para ‘bombar’ nas redes sociais durante confinamento

A esposa da funkeira Ludmilla, Brunna Gonçalves, que está no ‘BBB 22', não está disposta a ‘perder’ audiência mesmo estando confinada no programa. O colunista Leo Dias revelou, na segunda-feira (16/01), que a loira pegou uma boa quantia em dinheiro para manter os seus perfis atualizados e com boa engajamento.

VEJA MAIS

De acordo com a coluna, Brunna pagou cerca de R$ 50 mil reais para uma equipe de seis pessoas, que estão se dividindo entre Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp da dançarina. E o ‘pacote’ da moça para ‘bombar’ não param por aí. Os publicitários ainda criam peças coloridas e delicadas para compartilhar nas redes sociais. O motivo? Mostrar a versatilidade da artista.

Ainda segundo o colunista, Brunna deixou vídeos engraçados já pré-gravados para viralizar de uma forma espontânea e criativa na web. Confira: