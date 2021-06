Ludmilla e Brunna renovam votos, dessa vez no Caribe

A cantora Ludmilla e dançarina Brunna Gonçalves se casaram novamente em uma cerimônia realizada em Curaçao, no Caribe, onde o casal está passando os últimos dias com Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, e o namorado, Renato Araújo.

"Viva o amor", postou Brunna, com vários cliques da renovação dos votos do casal com uma cerimônia à beira-mar. "Te amooo", respondeu Lud no post. As duas ainda deixaram uma mensagem contra a homofobia.

"Dedicamos a todos que, por algum motivo, não podem demostrar o amor de vocês em público. Mas um dia vocês vão lembrar de tudo que passaram e vão dizer valeu a pena. Eu já fui uma de vocês. Acreditem no amor", mensagem publicada por Lud e Brunna.