BBB 22: Relembre os ex-participantes mais famosos e suas edições

Participar do Big Brother Brasil (BBB) é o sonho de muitos brasileiros e uma oportunidade única para se lançar no mercado do entretenimento. Muitos não conseguem conquistar o almejado prêmio milionário, mas se tornam grandes sensações fora do reality. Veja a seguir uma lista com alguns dos participantes mais famosos que aproveitaram a notoriedade e conquistaram muito mais que R$ 1,5 milhão fora da casa.

VEJA MAIS

Relembre os ex-participantes mais famosos e suas edições

Grazi Massafera

Vice-campeã do 'BBB5', Grazi Massafera já era modelo e miss quando entrou na casa. Ao fim do programa, se tornou uma atriz premiada e indicada ao Emmy Internacional, considerado o Oscar da televisão, por sua atuação como Larissa, na novela 'Verdades Secretas'. Além disso, já coleciona diversas protagonistas no currículo. O sucesso chegou e ficou!

instagram=CXjtiiBFY4T]

Jean Wyllys

O vencedor do 'BBB5' seguiu o caminho da política e foi eleito deputado federal em 2010 e reeleito no mesmo cargo em 2014, com quase 145 mil votos válidos. Em 2015, a revista britânica The Economist o classificou como uma das 50 personalidades que mais lutam pela diversidade no mundo. Em 2018, conseguiu novamente a reeleição, mas desistiu do cargo após receber ameaças de morte.

Sabrina Sato

A apresentadora já tinha sido uma das bailarinas do 'Domingão do Faustão' quando foi selecionada para integrar o elenco do 'BBB3', mas acabou sendo a 8° eliminada. Nada disso a definiu e, hoje, é um dos nomes mais celebrados do carnaval e da moda. Com mais de 31 milhões de seguidores em redes sociais, ela tem no currículo diversos programas de televisão e filmes.

Juliana Alves

A também participante do 'BBB3' não foi muito longe no reality, mas a vida profissional deu uma guinada rumo ao estrelato. Assim como Sabrina Sato, ela também foi dançarina do 'Domingão' e se tornou uma atriz muito disputada. Atualmente está participando da novela 'Nos Tempos do Imperador', da Rede Globo.

Fernando Fernandes

Uma das histórias mais inspiradoras é a do atleta que participou da segunda edição do 'BBB'. O programa deu visibilidade para o modelo, porém, em 2009, sofreu um acidente automobilístico, que o deixou paraplégico. Nada disso se tornou obstáculo para ele e se tornou um premiado atleta paralímpico e praticante de diversos esportes adaptados. O atleta também é apresentador e está escalado para a comandar a próxima edição do reality 'No Limite'.

Mayra Cardi

A participante do 'BBB9' entrou no reality através da Casa de Vidro. Durante a participação, protagonizou diversas brigas e foi a 9° eliminada. Hoje, é coach de emagrecimento dos famosos e já ajudou grandes nomes a eliminar sobrepeso, como Anitta e Lexa. Também atua como influenciadora digital e é casada com o ator Arthur Aguiar, um grande cotado para integrar o grupo dos 'camarotes' do 'BBB22'.

VEJA MAIS

Paulinha Leite

A empresária não ganhou o 'BBB11', mas fora da casa acumula uma marca surpreendente: já ganhou 56 vezes na loteria. Através dessa sorte, ela dá aulas nas redes sociais sobre como acertar mais números nos jogos e atua como influenciadora digital.

Juliette Freire

A campeã do 'BBB21' entrou na casa mais vigiada do Brasil com duas profissões, maquiadora e advogada. Depois que o programa terminou, virou um verdadeiro fenômeno na música, televisão, publicidade e é disputada a tapas por empresas que desejam estampar a cara da nova 'namoradinha do Brasil' em produtos. Ela é a verdadeira definição de "tudo o que toca vira ouro''!