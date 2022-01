Cancelados do BBB: os recordes de rejeição do Big Brother Brasil

O BBB 22 vem aí! Na próxima segunda-feira (17), logo após a novela Um Lugar ao Sol, a casa mais vigiada do Brasil voltará ao ar nas noites da Globo. A edição, como as anteriores, terá apenas um vencedor, mas, provavelmente, alguns “cancelados” pelo público.

Preparamos uma lista das 10 maiores rejeições do BBB com base no índice de votação com o qual cada um foi eliminado do jogo.

Os cancelados do BBB

10. Projota, com 91,89% dos votos.

Projota, do BBB 21, abre o ranking.

José Tiago Sabino Pereira, o Projota, é rapper e ator de São Paulo. Ele esteve no paredão com Thaís e Pocah. Foi eliminado com 91,89% dos votos.

9. Rafa Oliveira, com 92% dos votos

O carioca Rafael Oliveira, de 35 anos, foi eliminado no Big Brother Brasil 12. Ele teve 92% votos do público. Esteve no paredão com o professor de muay thai, Yuri.

8. Rogério Padovan, com 92% dos votos

O médico Rogério Padovan, conhecido como 'Gê', foi eliminado no BBB 5. Esteve no paredão contra Sammy, um dos finalistas do programa. Saiu com 92% dos votos.

7. Nayara de Deus, com 92,69% dos votos

Nayara de Deus foi eliminada no BBB18. A ex-sister perdeu a disputa do quarto paredão da edição para Gleici, que venceu o Big Brother daquele ano, e Mahmoud. A jornalista recebeu 92,69% dos votos do público.

6. Felipe Cobra, com 93% dos votos

Felipe Cobra foi eliminado no BBB 7. Enfrentou Alberto, o 'Cowboy'. Foi eliminado com 93% dos votos.

5. Patrícia Leite, com 94,26% dos votos

A criadora de conteúdo Patrícia Leite deixou a competição com 94,26% dos votos. Ela participou do BBB 18. No paredão, ela enfrentou Diego e Caruso.

4. Aline dos Santos, com 95% dos votos

A carioca Aline dos Santos substituiu Marielza de Souza Dantas Santos, que sofreu um AVC dentro da casa do BBB. Foi escolhida por meio de um sorteio. Aline "X-9", como ficou conhecida, foi eliminada com 95% dos votos. Esteve no paredão contra Grazi Massafera.

3. Viih Tube, com 96,69% dos votos

A criadora de conteúdo Viih Tube foi eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos. Ela disputou a preferência do público com Fiuk e Gilberto. Quando entrou na casa, Viih Tube era a membro do camarote com o maior número de seguidores nas redes sociais.

2. Nego Di, com 98,76% dos votos

O comediante Nego Di foi o terceiro eliminado do BBB 21. Alcançou 98,76% dos votos em um paredão que também contou com Sarah e Fiuk. Nego Di se envolveu em polêmicas dentro e fora do programa.

1. Karol Conká, com 99,17% dos votos

Karol Conká foi a quarta eliminada do BBB 21, com 99,17% dos votos, maior índice de rejeição do Big Brother Brasil na história. Karol enfrentou Arthur e Gilberto em um paredão com mais de 200 milhões de votos. O recorde é mundial.

Quando o BBB 22 começa?

Falta pouco para mais uma edição do Big Brother Brasil. O BBB 22 inicia na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, logo após a novela Um Lugar ao Sol.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22, com apresentação de Tadeu Schmidt, terá um resumo todos os dias na Rede Globo, além da exibição da formação do paredão e da eliminação a cada semana. O Multishow também seguirá com a transmissão de uma parcela do reality show. O Globoplay exibe o reality-show 24 horas por dia.