3 milhões? Saiba quanto é o prêmio do BBB 24 disputado por Davi, Isabelle e Matteus

A tensão está no ar para os fãs do Big Brother Brasil 24, com a reta final do reality show. Após o último Paredão, neste domingo (14/04), os finalistas foram revelados: Davi, Isabelle e Matteus.

O trio de finalistas disputa o maior prêmio da história do programa: R$ 2,92 milhões. A finalíssima do BBB 24 está agendada para a próxima terça-feira (16/04).

Durante a última eliminação, Alane teve a oportunidade de girar a roleta e aumentar o valor do prêmio. A paraense conseguiu adicionar meio milhão de reais ao prêmio final.

VEJA MAIS