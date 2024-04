Gretchen anuncia apoio a Isabelle no BBB e deixa paraenses na bronca: 'Minha opinião'

Na tarde deste sábado (13), a cantora Gretchen gerou revolta na web, após publicar post declarando torcida para Isabelle no BBB 24. O apoio da artista à manauara, causou revolta nos internautas do Pará, onde a rainha do rebolado já morou e celebrou a cerimônia de seu casamento com o músico paraense Esdras de Souza.

Após a repercussão, Gretchen apagou o post em sua rede social e declarou que deseja que Mateus seja eliminado. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a artista disse que é amiga pessoal de Isabelle e deseja que Alane e a cunhã-poranga sigam para a grande final do reality juntamente com Davi.

"Eu gostaria das duas mulheres na final, acho interessantíssimo. A Isabelle é minha amiga, minha amiga pessoal, particular, fora do programa, e a Alane é uma mulher fortíssima. Acho ela super forte, acho ela destemida, acho ela corajosa. A minha opinião era que seria Davi, Alane e Isabelle. Essa é minha opinião."

Sobre as críticas que recebeu nas redes sociais, Gretchen respondeu: "Ai, tem um povinho que vem falar assim 'ah, porque você morou no Pará, porque você disse que é paraense...' Morei não, minha casa é no Pará ainda, adoro o Pará, sou cidadã paraense. Agora, gente, pelo amor de Deus, opinião de jogo é opinião de jogo. Eu nunca falei nada da Alane pra vocês estarem vindo me atacar aqui. Cada um escolhe o seu candidato".